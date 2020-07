MDG og AABØBygda Høydalsmo har lenge vært et trafikkmessig kaos. Dette må være det stedet i Norge som har minst respekt for gående og syklende. Det er Statens Vegvesen som er syndebukken og vesenet er for lengst varslet. MDG har varaordføreren i kommunen og det ble avtalt at Benedikte Nes og undertegnede skulle ta en befaring sammen. Vi er skjønt enige om det meste:1) Farten reduseres til 30 km2) Det etableres fartsdempende tiltak i hver ende av bygda3) Høydalsmo får fotgjenger-overgangerTrykk play så får du vite mer om den nye alliansen i Telemark:MDG og AABØPS: Setter stor pris på om du deler dette, også på veggen til Statens Vegvesen 🙂

Publisert av Jarle Aabø Torsdag 9. juli 2020