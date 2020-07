annonse

Dette innlegget på Shurika Hansens Facebook-side ble slettet av Facebook etter tretti minutter med beskjed om at det var «hatefulle ytringer». Resett gjengir hennes innlegg i sin helhet:

Det at 99 prosent av svarte liv i USA blir ødelagt av andre som ikke er politi ser ikke ut til å være viktig for den radikale bevegelsen Black Lives Matter. Nå ser jeg at norske journalister også har begynt med kampanjejournalistikk for slike aktivister. Kriminelle får mikrofonstativ og inntar offerrollen. Dette er farlig og skammelig!

Trist, men før dere konkluderer med at vi har systematisk rasisme og politivold i Norge, sjekk fakta og statistikk. Det finnes IKKE systematisk rasisme i Norge. Tvert imot, så er nordmenn fargeblinde.

Statistikken viser at afghanere, somaliere og pakistanere har høyere tillit til politiet enn den øvrige befolkningen. (Se tabell 16.4 i denne rapporten) Hvorfor adopterer vi da illusjonen om politivold og systematisk rasisme? Hvem tjener penger på dette?

Politiet i Norge er ikke rasister. De reagerer utifra erfaring. Så neste gang du som svart gutt blir stoppet av politiet, ikke kjeft på politiet og gå i offerrollen. Snu deg mot dine egne og spør dem hvorfor i alle dager de raner, lager bråk og gir et forferdelig bilde av deg.

Jeg skylder på alle mine landsmenn og ikke på politiet. Skylden må plasseres der den hører hjemme!

Shurika Hansen har klagd til Facebook på slettingen av innlegget og utestengelsen. Resett legger ut denne artikkel på Facebook og oppfordrer alle til å like og dele.

