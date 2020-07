annonse

Britene har igjen inntatt den spanske øya Mallorca, og spanjolene frykter nå at en ny smittebølge er i anmarsj.

Videoer på sosiale medier viser det som skal være store grupper berusede briter dansende på biler og i gatene i byen Magaluf på den spanske øya. Regler om både munnbind og å holde avstand til hverandre virker glemt, skriver Dagbladet.

The Guardian skriver at politiet har fått melding om minst 60 ulovlige fester. Arrangørene risikerer bøter på opptil 600 000 euro.

Barene på øya har reduserte åpningstider og stenger klokka 2 på natta, men britene rekker å bli fulle nok til å hoppe på biler mens de roper og skråler, skriver The Telegraph.

Også unge tyskere oppfører seg dårlig. Den tyske helseministeren Jens Spahn føler seg dårlig over å se hvordan unge tyskere oppfører seg på det han beskriver som sin favorittøy, melder Der Spiegel.

– Faren for en ny smittebølge er til stede. Vi må være på vakt og ikke for selvsikre, advarer Spahn.

De spanske regionene Andalucía, Catalonia og Balearene har alle innført påbud om munnbind utendørs, og i situasjoner der det er mulig å holde god avstand til andre.

Fulle turister som raver i gatene i store grupper, og uten et munnbind i sikte, har derfor fått lokalbefolkningen til å reagere kraftig, skriver The Guardian.

Spania er hardt rammet av coronaviruset, med over 28.000 smittede. Mange frykter nå at de strenge spanske tiltakene for å få utbruddet så å si under kontroll, har vært forgjeves.