annonse

annonse

Den tidligere partneren til avdøde Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ignorerte ordre fra FBI da hun ble pågrepet.

Agenter fra det føderale politiet måtte bryte opp døra til den herskapelig boligen i New Hampshire da de pågrep 58-åringen 2. juli.

Påtalemyndigheten mener dette er et bevis på at Maxwell kan finne på å rømme hvis hun får muligheten.

annonse

– Gjennom vinduet så agentene at tiltalte ignorerte anmodningen om å åpne døra. I stedet prøvde hun å flykte til et annet rom i huset, hevder påtalemyndigheten i New York.

De hevder også at Maxwell var god til å leve i skjul. Hun skal ha dekket mobiltelefonen sin med aluminiumsfolie for å unngå å bli sporet, og hun hadde hyret tidligere britiske soldater til å vokte eiendommen i New Hampshire.

Maxwells advokater derimot, hevder at hun ikke kommer til å rømme, og har bedt om at hun løslates mot en kausjon på 5 millioner dollar i rettshøringen tirsdag.

Maxwell er siktet for å ha lokket mindreårige jenter i hendene på milliardæren Jeffrey Epstein, noe hun har erklært seg ikke skyldig i.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474