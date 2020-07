annonse

Ghislaine Maxwell nekter straffskyld og benekter anklagene om at hun har bistått i seksuelle overgrep med avdøde Jeffrey Epstein.

Påtalemyndigheten ønsker at hun holdes varetektsfengslet. De mener det er en «ekstrem risiko» for at Maxwell rømmer landet hvis hun blir løslatt, skriver NTB.

Hennes forsvarere vil at hun i stedet skal bli satt i husarrest. De henviser til faren for coronasmitte i fengselet.

Maxwell sitter i et fengsel i Brooklyn og ble framstilt for en dommer via video. Hun ble pågrepet 2. juli etter å ha holdt seg skjult på en luksuriøs eiendom i delstaten New Hampshire.

58-årige Maxwell er siktet for å ha lokket mindreårige jenter til milliardæren Jeffrey Epstein.

Også prins Andrew er implisert i saken og har tidligere hevdet at han kom i kontakt med Epstein gjennom Maxwell.

Det har vært spekulert i at Epstein ble drept snarere enn at han tok selvmord. Men så langt har ingen fremmet bevis for teorien. Andre har spekulert i om de begge to var etterretningsagenter.

Mange mener også at Maxwells liv er i fare fordi mange mektige mennesker er redde for å bli avslørt hvis hun velger å fortelle det hun vet.