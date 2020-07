annonse

Miljøforkjemperen Kurt Oddekalv (63) er rystet over at myndighetene tillater 180 meter vindturbiner på flate Frøya.

– En ren voldtekt av Frøya, og noe av det verste jeg har sett gjennom 37 år som miljøverner, sier Oddekalv til Frøya Nyheter.

Opprettelsen av Frøya vindpark mener han ikke er noe annet enn en voldtekt av en skjør Frøyanatur, med velsignelse fra sentrale myndigheter støttet av politiet, sier lederen av Norges Miljøvernforbund.

– Vet du, det som skjer på Frøya nå er rett og slett bestialsk. Jeg vet ikke hva annet jeg skal kalle det. Jeg får rett og slett vondt i magen av hele greia. Jeg har kjempet mot ødeleggelse av miljøet i Norge i 37 år, men dette er faktisk noe av det verste jeg har opplevd. Tenk å sette opp turbiner som rager 180 meter opp i lufta, på en øy med et så flatt landskap.

Oddekalv har beregnet at hvis man reiser med Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes, slipper du unna synet av vindmøller kun 14 minutter.

Politikerne har sviktet totalt, mener Oddekalv, som har null respekt for Erna Solberg, om om mulig enda mindre respekt for miljøminister Sveinung Rotevatn.

– En miljøminister uten ryggrad, og en stasminister som later som hun er grønn, tordner Oddekalv. Han ønsker seg tilbake til miljøvernministre som Torbjørn Berntsen, som sto for noe og handlet.

– Jeg er såret og skuffet over tannløse norske politikere som stille sitter og ser på at dette skjer. Rasering av urørt norsk natur under påskudd av at det skal redde miljøet. Vindkraft er en stor bløff. Vi taper mer miljø enn vi redder.

Vi må gå til krig mot løgn, men frøyværingene har vært alt for snille i sin motstand, mener Oddekalv.

– Etter ferien skal jeg sprenge en BMW med Stadtwerke Munchens logo på. Det er en demonstrasjon mot at tyskerne kommer og ødelegger Norge, sier han.

Oddekalv innrømmer at han gjorde nazihilsen da bilene med turbinene kjørte inn i Nessadalen natt til mandag.

