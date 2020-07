annonse

Dette gjør de for å skape et bilde den onde hvite mann. Men hvor «antirasistisk» er det å neglisjere det vitenskapelige arbeidet som gjøres av afrikanere og om afrikaneres egen deltagelse i slavehandelen?

Steigan gjengir den ghanesiske diplomaten Kofi Awoonor skriver følgende: «Jeg tror det er en stor psykologisk skygge over Afrika, og det har mye å gjøre med vår skyld og fornektelse av vår rolle i slavehandelen. Vi er også å klandre i det som egentlig var en av de mest avskyelige forbrytelsene i menneskets historie.»

Slavehandel var en lønnsom geskjeft i Afrika. Den var etablert da europeerne kom for rundt 500 år siden. De fanget ikke slaver, slik noen fremstiller historien – de kjøpte slaver av afrikanere. Da England i 1807 forbød slavehandel, så kom det delegasjoner fra Afrika og Midt-Østen til London for å protestere.

– Thomas Sowell, en svart, konservativ amerikansk forsker, har påpekt at de europeiske nasjonenes innsats for å utslette slaveri er så godt som ignorert, skriver Pål Steigan.

Thomas Sowell sier at i Vesten vokste det frem en moralsk fordømmelse som tilslutt resulterte i forbudet mot slaveri. Resten av verden ønsket å beholde slaveriet. Men dette var i samme periode da vestlig imperialisme var dominerende og det bidro til at slaveri ble bekjempet.

– Den senegalesiske antropologen og forfatteren Tidiane N’Diaye har samlet fakta om denne historien og skrevet boka Le Génocide Voilé, eller det tilslørte folkemordet, som kom ut i Frankrike i 2008. Der skriver han at den arabiske slavehandelen med svarte afrikanere pågikk i tretten århundrer og at den var så brutal at det er riktig å snakke om et folkemord. En grunn til at Tidiane N’Diaye går så langt til å kalle det et folkemord var fordi araberne i en massiv målestokk drev med kastrering av de svarte slavene, slik at de ikke skulle få etterkommere, skriver Steigan.

Steigan sier videre at det å skrive historie utfra et skyldskompleks – er totalt forfeilet. Han mener at når antirasister forfalsker slavehandelens historie, da viderefører de den kolonialistiske tankegangen.

– Uten at de antakelig skjønner det behandler de da «de andre» som ikke helt voksne individer, mennesker som ikke kan ta ansvar for sine handlinger. Det er ikke noe edelt ved en slik forestilling, skriver han.