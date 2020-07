annonse

annonse

En politimann etterforskes for å ha tatt halsgrep på Qadar Osman Abdi og lagt ham i bakken i et avhør. Politimannen bestrider påstanden om at 24-åringen ikke fikk puste.

Bakgrunnen for politimannens inngrep under et avhør på politihuset i Kristiansand var at Abdi ikke ønsket å gi fra seg en papirlapp med Snapchat-passordet sitt.

Da han ikke ville gi fra seg lappen, gikk politimannen fysisk til verks, viser overvåkingsbilder TV 2 har fått tilgang til. Han tok halsgrep på 24-åringen og fikk lagt ham i bakken sammen med to kvinnelige betjenter.

annonse

TV2 vinkler saken som om det er en sak som handler om rasisme.

Abdi ropte flere ganger at han ikke gjorde motstand. Seks måneder senere fortalte 24-åringen at han ikke fikk puste, noe politimannen bestrider.

TV2 spør om Abdi kan forklare hvorfor politimannen angrep ham.

– Enten liker han ikke svarte mennesker, eller så er han bare en fæl fyr, svarer Abdi, som drar en parallell fra det han opplevde til drapet på George Floyd og opptøyene som fulgte.

annonse

Politimannen som etterforskes er ikke suspendert, og går av med pensjon 18. juli. Du kan se intervjuet og videoen fra avhøret her.

Les også: Dagsavisen forsvarer NRK: Går til angrep på Per-Willy Amundsen

Kampanjejournalistikk

Per-Willy Amundsen reagerer kraftig, og skriver på Facebook at han hadde forventet mer av TV2.

– Med TV2 som mikrofonstativ anklager en svensk-somalisk kriminell norsk politi for rasisme og maktmisbruk. Denne uken ble han dømt til ti og et halvt års fengsel for oppbevaring av store mengder narkotika og organisert kriminalitet. Denne hyggelige fyren er oppvokst i London, men ble utvist fra Storbritannia etter å ha sonet en dom for utpressing.

annonse

– Dette er TV2s sannhetsvitne. Dette er personen TV2 ber oss tro på når de indirekte beskylder politiet for rasisme og maktmisbruk. Og ja, i tillegg har de «videobevis» som i realiteten ikke forteller noe som helst. Og TV2 formidler at han sier: «jeg fikk ikke puste». Med andre ord: null troverdighet.

– Skjerp dere TV2. Jeg hadde forventet mer av dere. Riktignok er det agurktid, men dette er kun dårlig kampanjejournalistikk.