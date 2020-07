annonse

Merete Røsvik er redaktør i Prosa, og fikk mye kritikk etter at hun nektet å publisere en anmeldelse av Halvor Foslis bok «Mot nasjonalt sammenbrudd».

Dette til tross for at hun hadde bestilt anmeldelsen, og sendt første utgave i retur, fordi hun ikke syntes anmeldelsen var kritisk nok. Andre utgave av anmeldelsen var ferdig redigert og klar for trykk. Men så fikk Røsvik kalde føtter, skriver Dag og Tid.

Det kom også fram at Røsvik ikke selv hadde lest boken som hun beskrev som «en såpass alarmistisk bok som dette, fra Document forlag, som representerer politiske holdninger jeg mener ikke bør få etablere seg som «innafor».»

Forsvarer avgjørelsen

I et innlegg i Aftenposten forsvarer Røsvik avgjørelsen, og hevder at ytringsfrihet handler om at redaksjoner skal være frie og stå imot ytre press.

Hun hevder at hun tok avgjørelsen fordi teksten, skrevet av den erfarne skribenten Per Hem, var for svak kvalitetsmessig. Prosa-redaktøren skriver:

– I boka omtaler Fosli mennesker med muslimsk livssyn og identitet som en trussel mot velferdsstaten og norsk kultur. Det er generelt egnet til å skape frykt, men spesielt alvorlieg for norske muslimer. Derfor var det viktig at denne anmeldelsen var basert på en grundig lesing. Hem viste liten evne til å granske faktagrunnlaget og resonnementene bak de kontroversielle påstandane i boka.

Røsvik mener at hun kom til enighet med Hem, men at han 11 dager senere kom med nye krav som Røsvik avslo. Da valgte Hem å gå ut offentlig med sin versjon av saken i avisen Dag og Tid.

– Ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for meninger uten frykt for represalier, men gir ikke rett til å komme på trykk i et bestemt medium. Per Hem står fritt til å publisere anmeldelsen av Foslis bok i et annet medium.

– Det bør være ukontroversielt at en redaktør refuserer en tekst hun mener ikke holder høyt nok nivå. Selvsagt er det ikke ideelt å godkjenne en tekst for senere å ombestemme seg, men jeg vurderte det som verre for Prosas renommé å publisere en svak tekst om et så politisk brennbart tema.

Reaksjoner

Christian Skaug skriver i Document, hvis forlag publiserte den omtalte boken:

«Den grundigheten Røsvik etterlyser hos Hem, kunne hun med fordel ha praktisert i noe større grad selv. Ordet «trussel» er noe Fosli i hovedsak bruker når han omtaler vold og terror. Han bruker det også om innvandringen som trussel mot velferdsstaten, men ikke på den måten Røsvik antyder. Det er innvandringen som kollektivt fenomen forfatteren snakker om.»

«Det er åpenbart legitimt å drøfte innvandringen generelt og den muslimske innvandringen spesielt som en trussel – eller snarere: Det er mer enn legitimt, det er presserende nødvendig.»

«Et slikt intellektuelt nivå blir rett og slett for hjelpeløst. Vi har å gjøre med en Prosa-redaktør som ikke kjenner prosaen hun kommenterer.»

Simen Sandelien, samfunnsdebattant og medlem av Asker Høyre, kommenterer affæren slik på Facebook:

– Redaktøren i Prosa, Merete Røsvik, gjør her et utrolig pinlig forsøk på å forsvare den beslutningen hun tok om ikke å publisere Per Hem sin anmeldelse av Halvor Fosli sin bok «Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid».

– Ingen har enda lest anmeldelsen til Hem. Derfor er det vanskelig å vite om det var den språklige kvaliteten i teksten til Hem som Røsvik har reagert på. Uansett virker en slik forståelse av Røsvik sine handlinger lite troverdig.

– Hvis det bare handlet om «kvaliteten på teksten» ville det vært mer naturlig å gi konstruktive tilbakemeldinger til anmelderen, og ikke lufte et ønske om ideologisk begrunnet skrinlegging av teksten overfor sitt eget redaksjonsråd slik hun gjorde.

– Alt som har fremkommet om denne saken tilsier at Røsvik reagerte av ideologiske årsaker på en anmeldelse som hun selv mente ikke var kritisk nok. Hun reagerte dessuten uten selv å ha lest boken til Fosli.

– Det eneste som er positivt med dette innlegget, er at Røsvik åpner for at Hem kan publisere sin anmeldelse et annet sted.