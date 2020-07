annonse

Debatten raser etter NRK-sak om nordmenn som bruker det amerikanske rebellflagget.

Sørstatsflagget, eller «the Dixie flag», er et rødt flagg med blått kryss og 13 stjerner. Det har blitt satt mye fokus på dette flagget etter drapet på George Floyd og de store protestene fra Black Lives Matters.

Mange mener at flagget er rasistisk og at det symboliserer slaveriet. I Norge brukes flagget i Amcar-miljøet.

Fjernet flagget

I en ny sak hos NRK har statskanalen intervjuet Hans Petter og Per Morten Holberg som mener sørstatsflagget er en del av bilkulturen, og at de ikke er rasister selv om de viser frem flagget.

– Hva er galt med det?, spør de to brødrene fra Halden i hettegensere dekorert med the Dixie flag. De sitter på panseret til 1979-modell Oldsmobile Custom Cruiser, et panser som også dekorert med sørstatsflagget.

NRK skriver videre at Mississippi fjernet symbolet fra delstatens flagg etter 126 år, og bilsport-serien NASCAR forbød flagget på sine arrangementer.

Nascar møtte enorm motstand da de fjernet flagget fra sine arrangement. Også president Trump kritiserte Nascars beslutning om å fjerne rebellflagget.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020