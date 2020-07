annonse

En ny forskrift vil gjøre det straffbart å ringe inn ubegrunnede nødsamtaler rettet mot minoriteter. Man kan da bli straffet for hatkriminalitet.

Den nye forskriften har fått akronymet CAREN, som henspiller på internettuttrykket «Karen», et skjellsord som beskriver hvite kvinner som er krevende, lavt utdannede, familieorientert og middelklasse, og i den senere tid også rasistiske. Typisk «hvite privilegerte», altså.

Sharmann Walton fra San Franciscos «Board of supervisors» som står bak forskriften skriver på Twitter:

«Rasistiske nødsamtaler er uakseptable.»

Reaksjonene i kommentarfeltet er blandet, med en viss overvekt av de som er negative. Et typisk eksempel er Diane Hernandez, som skriver:

«Wow. Så hvis jeg føler meg truet og ringer politiet, så kan jeg bli tiltalt for hatkriminalitet (…) men bare hvis personen er svart? Dette vil bli grovt utnyttet, og vil ØKE rasemessige spenninger.»

Wow. So if I feel threatened by someone and call the police, I could be charged with a hate crime if the responding officers don’t think I should’ve felt threatened? But only if the person is black? This will be horribly abused and will INCREASE racial tensions. — Diane Hernandez (@bellecali_xo) July 8, 2020

En annen spør ironisk: «Er dette ment for å stoppe folk som Jussie Smollett?»

Smollett er en mørkhudet, homofil skuespiller som ble avslørt i falsk forklaring. Han skal ha leid inn to nigerianske brødre som arbeidet på settet til Empire. De skal ha blitt betalt 3500 dollar for innsatsen. De skal til og med ha trent på gjennomføringen. Smollett ga president Trump skylden for overfallet, men ble avslørt som løgner.

Falske nødsamtaler er allerede forbudt i California, påpeker ABC News. Men Wallton vil straffe den som ringer inn en falsk nødsamtale «basert på oppfatningen at et annet individ utgjør en trussel på grunn av deres rase, religion, etnisitet, kjønn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller utseende.»

CAREN står for «Caution Against Racially Exploitative Non-Emergencies» og spiller som nevnt på begrepet «Karen».

Den ultimate Karen den siste tiden er Amy Cooper, en hvit kvinne som ble filmet i Central Park når hun ringte politiet for å anmelde en svart mann for trusler, bare fordi han ba henne om å følge reglene og holde hunden sin i bånd. Dette skjedde bare noen timer før George Floyd ble drept av politiet.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm — Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020

Mistet jobben, blir tiltalt

Amy Cooper har mistet jobben og blitt skjemmet ut for en hel verden. Videoen er sett av over 40 millioner ganger. Nå skal hun også tiltales for falsk nødsamtale.

Det er få som har noe særlig sympati med Amy Cooper, som ut fra videoen overreagerer voldsomt på en en høflig henvendelse.

Men offeret i saken mener det har gått for langt, og vil ikke delta i saken mot Cooper. Fugletitteren Christian Cooper, som filmet hendelsen, sier til New York Times:

– Hun har allerede betalt dyrt. Er ikke dette tilstrekkelig avskrekkende for andre? Å gjøre livet hens enda verre virker som å kaste bensin på bålet. Statsadvokaten kan gjerne tiltale henne. Men det blir uten min bistand.