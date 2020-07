annonse

En fersk meningsmåling i Klassekampen viser at det kan gå mot sosialistisk flertall om tendensen holder seg.

Men vet velgerne hva det betyr for dem i praksis med en statsminister fra Arbeiderpartiet som med god grunn er omtalt som «Tåkefyrsten», og lyver på TV?

Slik jeg leser meningsmålingen tror jeg at feilmarginen er svært stor. Eller husker ikke velgerne lenger hvorfor den forrige regjeringen utgått fra Ap med Sp og SV på slep tapte valget i 2011? Er det ingen som husker sykehuskøer og ventelister lange som et vondt år?

Er det ingen som husker den famøse Kreftløftet som ikke betydde noe som helst for den kyniske Stoltenberg, da Støre som helseminister skulle redde helsevesenet fordi han var så «dyktig»? Nesten 280 000 pasienter befant seg i en eller annen form for sykehuskø eller venteliste og mange for livreddende behandling.

Stoltenberg fikk tilnavnet «Pasientmassemorderen» fordi nesten 4000 pasienter mistet livet hvert år i 8 år på grunn av feilbehandling, venteliste på livstruende sykdommer og sykehuskø uten at det i praksis ble løftet en finger for å bedre situasjonen.

Det eneste som manglet var sovjetiske matkøer, takket være oljeinntektene. Dette var også en av hovedgrunnene til at de rødgrønne ble valgt bort og at Høyre nå har statsministerposten. Folk var lei av å bli regelrett drept fordi de kostet for mye for systemet.

Statsminister Støre

Nå sier både Støre selv og meningsmålingene at Støre kan bli statsminister neste høst. En Støre som undrar sine mangemillioners prosjekter fra offentligheten, og bruker underbetalte polakker til å gjøre jobber for seg istedenfor norske firma som betaler både skatt og tarifflønn.

En Støre som lyver på direktesendt TV om sine forbindelser med terroristgruppen Hamas, kan altså styre Norge om velgerne vil. Pensjonsranet og kildeskatten som nåværende regjering har innført ble også vedtatt av siste AP regjering.

Den helt unødvendige bombingen av Libya som er hovedårsaken til strømmen av lykkejegere over Middelhavet, som har medført en voldtekt og draps-orgie over Europa, er det også AP som har «æren» for.

Nasjonalkonservativ gladgutt

Mange sier at på grunn av at Sp vil måtte være med i en sosialistisk regjering, vil de kunne stagge globaliseringen vi har sett de siste årene. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har de siste par årene kommet med flere gode forslag, de fleste «lånt» fra FrPs «valgkampkasse». Noe som er årsaken til fremgangen til Sp i det siste.

Vedum prøver å fremstå som en nasjonalkonservativ gladgutt. Vel: Skal vi se tilbake på hva de gjorde i den forrige rødgrønne regjeringen, så satt de musestille i så henseende. Tilnærmingen til EU fortsatte i et stadig økende tempo. Og selv med landbruksministeren fra SP i en flertallsregjering, har det aldri før blitt lagt ned så mange gårdsbruk pr. år.

Og hva med SV? Jo, de var selve drivkraften for økt innslipp av flyktninger, asylsøkere, migranter og «det grønne skiftet». Altså de såkalte grønne sertifikatene der både norske, men i hovedsak utenlandske konsern får hundrevis av millioner på bok i skatteparadiser for å rasere norsk natur med vindmøller mot folkets vilje og sende regningen til oss skattebetalere og strømkunder.

SV lovet å fjerne fattigdommen, noe som faktisk økte. Fattigdommen økte mer på grunn av pensjonsranet de var med på, samtidig som det aldrig har vært lagt ned så mange bygdeskoler og andre skoler. Skoler som faktisk er en stor del av selve limet i mange bygder og bydeler. SV har til og med tatt til orde for at PST på Stasi-vis burde holde et øye med vindmøllemotstandere og de som er i mot klimabløffen.

Mer globalisering?

Er det virkelig dette velgerne ønsker seg? Ønsker velgerne enda mer globalisering og enda mer overvåkning av dem som ikke er enig med makthaverne? Eller ønsker de egentlig en regjering som er litt mer nasjonalkonservativt sentrumsalternativ som for eksempel Demokratene, som vil sette norske innbyggeres interesser før «viktige» verv og poster i FN og EU systemet?

Verv og poster som er kjøpt og betalt av våre skattepenger, mens vi «ikke har råd til» å gi livreddende behandling til kreftsyke pasienter. Velgerne ønsket seg forandring til det bedre i 2013. De ønsker det for 2021. Men er løsningen den samme som vi valgte bort for for 7 år siden? Eller er det på tide å gjøre som flere andre land nå ha gjort. Nemlig å velge en nasjonalkonservativ regjering?

For en ting er klart: Erna med Frp, V og Krf på slep har innfridd det meste av det dårlige fra Stoltenberg-regjeringen og gjort lite av de positive tingene de lovet i to valg etter hverandre. Velgerne ønsker dermed med rette en kursforandring.

Da kan ikke velgerne gjøre som politikerne, nemlig å gjenta feilene en gjorde før. Da blir det bare enda verre enn i dag. Min mening er at skal det bli en forandring, må velgerne tørre å stemme annerledes enn de tradisjonelt har gjort. Da er det kun nasjonalkonservative partier som Demokratene, som ikke vil fortsette å selge Norge på rot som gjelder.

For enten du er frustrert og ikke stemmer, stemmer blankt eller stemmer på et parti som i dag er på Stortinget, er du faktisk selv en del av årsaken til at den politiske eliten kan fortsette med å herse med folk og rasere landet.