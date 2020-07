annonse

Alternativ til Vold Stavanger har kompetansen og viljen til å hjelpe ungdom som bruker vold, men de kan ikke.

– Akkurat nå er det ikke definert hvem som skal gi behandling til unge mennesker der aggresjon- og voldsbruk er hovedproblemet. Jeg er bekymret for at ungdommer som ønsker hjelp blir avvist siden ingen har ansvar for å gi dem behandling, sier psykologspesialist Jannicke Stav, leder ved Alternativ til Vold (ATV) til Stavanger Aftenblad.

Kun to av femten ATV-kontor i landet gir behandling til ungdom som bruker vold, disse finansieres kommunalt. Stav forteller at de stadig blir bedt om hjelp, fra blant annet barnevernet. Men ATV kan ikke hjelpe før voldspersonene bruker vold mot en kjæreste.

Det har vært flere grove voldsepisoder i Stavanger den siste tiden, hvor både offer og voldsutøvere har vært ungdom.

En kveld tidlig i mai. Flere ungdommer utøver grov vold mot en 15 år gammel gutt på Vaulen badeplass.

November 2019. Ei 13 år gammel jente blir overfalt av flere andre jenter på Byterminalen i Stavanger.

April 2019. En 17 år gammel gutt dømmes i Stavanger tingrett til 60 dagers betinget fengsel for å ha slått en 14-åring gjentatte ganger i ansiktet.

I tillegg kommer flere uoppklarte ran.

Trenger hjelp

Stav er bekymret for voldsutøverne:

– Ungdommer som bruker vold trenger hjelp. Vi må slå ring rundt disse ungdommene på lik linje med ungdom som ønsker å ta sitt eget liv, skader seg selv, er deprimerte eller ensomme. Ungdom som bruker vold trenger også spesialisert behandling, men hvem skal hjelpe dem, spør Stav.

– Ungdommer som begår grov voldskriminalitet har alle avmaktsopplevelser i historien sin. Volden blir en løsning for å føle mestring. «Jeg er ikke verdt noe, ingen bryr seg om meg. Jeg fikk 2-er i norsk, men denne slåsskampen, den vinner jeg».

ATV behandler vold i nære relasjoner. De kan derfor ikke behandle voldsutøvere som ikke har kjæreste. Derfor får de unge voldelige ingen tilbud om hjelp.

– Det er trist at her må man altså vente til vedkommende er i en kjæresterelasjon, og bruker vold der. I et forebyggingsperspektiv gir ikke dette mening. Vi skulle så gjerne gitt voldsbehandling tidligere, før personen får en kjæreste og eventuelt stifter familie.

Kristoffer Sivertsen (FrP) mener tilbudet må utvides, slik at også voldelig ungdom uten kjæreste får hjelp. Ellers risikerer de å få sine liv ødelagt. Og Eirik Faret Sakariassen (SV) mener bred forebygging og et godt ungdomstilbud er veien å gå.

Hvilken oppfølging ofrene for volden får eller ikke får blir ikke nevnt eller problematisert i artikkelen fra Stavanger Aftenblad.