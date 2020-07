annonse

Fyrtårnet på venstresiden i britisk avisverden.

Den britiske venstresideavisen The Guardian har en kulturradikal og liberal profil og har blant annet vært svært kritisk til Brexit, britenes uttog fra Den europeiske union (EU).

Avisen har også en sterk grønn profil og har drevet kampanjejournalistikk for den antirasistiske bevegelsen «Black Lives Matter».

Nyhetsbyrået NTB omtaler saken slik:

«De britiske avishusene har på rekke og rad meldt om kutt, og storavisen The Guardian er den foreløpig siste som tar konsekvensen av at leserne går til nettet og at annonseinntektene stuper.

The Guardian er fyrtårnet på venstresiden i britisk avisverden, og mange beklager sterkt at avisen svekkes på denne måten. Samtidig med nyheten om kutt i staben, la ledelsen fram årsregnskapet fra mars 2019 til mars i år, da nedstengningen av Storbritannia så vidt var i gang.

Regnskapet viser at inntektene falt til 223,5 millioner pund, og at bønn om donasjoner og oppfordringer til registrering og tegning av abonnement på langt nær veier opp for svikten i annonser.»

