Tre kvinner ble knivstukket i Sarpsborg i natt, en kvinne døde senere av skadene, mens ytterligere en person er kritisk skadd.

Etter det Resett kjenner til skal den avdøde være en norsk kvinne i 50-årene som ble drept ved busstasjonen i sentrum av Sarspborg. I henhold til kilder opererer politiet foreløpig ut fra den hypotesen at dette offeret var «tilfeldig». Til de to andre var det en relasjon, ifølge politiet.

Ifølge Resett kilder skal det være en mann med somalisk bakgrunn som er pågrepet. Vi har søkt Øst Politidistrikt for en kommentar til dette, men så langt uten å få svar.

I en pressemelding onsdag formiddag oppgir politiet at de har siktet en mann på 31 år for drap og drapsforsøk.

– Så langt har vi fått stadfestet at gjerningsmannen har en relasjon til to av ofrene. Politiet har per nå ikke opplysninger om at det er en relasjon mellom gjerningsmannen og avdøde, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en kommentar til VG.

Politiet opplyser til VG Den pågrepne mannen er en norsk statsborger med utenlandsk opprinnelse. Han skal være tidligere straffedømt for vold.

– Jeg er på vei til å møte klienten min nå. Det er planlagt avhør i dag. Jeg har ingen kommentarer utover det, sier siktedes forsvarer, Vigdis Brandstorp, til VG.

– Kjent fra moskeen

TV 2 har møtt mannen som åpnet døra for gjerningsmannen, som deretter tok seg inn og stakk kona hans i armen.

Mannen vil ikke stå frem med navn, men sier følgende til om han kjente gjerningsmannen:

– Jeg kjenner han ikke personlig, men jeg har hilst på han i moskeen og vet hvem han er, sier han.

Andre kilder hevder at den siktede mannen har vært i Barnevernets søkelys, men det er ikke bekreftet om det har noen betydning for motivet bak knivstikkingen.

