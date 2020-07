annonse

I overgangen mellom juli og august feirer muslimene det de kaller for id al-adha.

Dette er en høytid mange av verdens 1,8 milliarder muslimer feirer hvert år. Høytiden feires for å minnes at Ibrahim (Bibelens Abraham) var villig til å ofre sin egen sønn til ære for Gud. Muslimer ofrer gjerne en sau for å hedre det faktum at Abraham endte opp med å ofre et lam i stedet for sin egen sønn.

Denne tradisjonen anses også som viktig for noen jøder og kristne.

I år er imidlertid denne groteske tradisjonen truet av coronapandemien. Det stopper nok ikke alle troende, så mulighetene for en ny oppblomstring av viruset er så absolutt til slik stede slik også Aftenposten rapporterer.

Afenposten skriver at en million mennesker står i fare for å pådra seg covid-19 når «tusenvis av mennesker trenger seg sammen på lite sanitære dyremarkeder», advarer en talsmann for Tyrkias veterinærer.

Den 29. august markerer sjiamuslimene høytiden ashura. Denne høytiden er til minne om profeten Mohammeds barnebarn, Hussein ibn Ali, som døde i slaget ved Kerbala i år 680.

Mange sjiamuslimer markerer denne høytiden ved å piske eller skjære seg selv til blods. En grusom og meningsløs tradisjon, etter min mening, og som nå også vil være usanitært.

Abdirahman Diriye, leder i Islamsk Råd Norge, bedyrer til Aftenposten at norske muslimer skal følge helsemyndighetenes råd. Norske muslimer sier at de kommer til å feire id al-adha også i år. De som er i risikogruppen skal holde sin bønn hjemme, mens resten skal overholde regelen om maksimalt 200 mennesker samlet på et sted og med en meters avstand.

«Når det gjelder offerdyr, så er det noe Islamsk Råd Norge sier de ikke håndterer. Det er opp til den enkelte familie,» sier Diriye.

Hvorfor?

Det kan synes som slike fjerne og fremmede skikker og tradisjoner er viktig å gjennomføre for enhver pris, mens barn som går rundt et juletre og synger julesanger på skolen feks, er noe som kan virke støtende og krenkende.

Men det virker vel naturlig for lærere, skoleverket og Regjeringen at å skjære halsen over på en sau så den blør ihjel, eller piske seg selv til blods, er mye bedre for barn å være med på enn noe så hedensk som å holde hverandre i hendene og gå rundt et grantre.

Jeg gremmes.