Småbarnsmor Jessica Doty Whitaker (24) ble skutt og drept etter å ha sagt «All Lives Matter». Nå feirer tilhengere av Black Lives Matter drapet på Facebook.

Den 24 år gamle kvinnen ble henrettet med et skudd i hodet i Indiana søndag 5. juli. Hun etterlater seg en 3 år gammel sønn.

Sammen med sin forlovede og to venner havnet Jessica i bråk med en gruppe sorte menn om Black Lives Matter. Etter at Jessica uttalte at alle liv betyr noe, så ble hun skutt og drept.

De store mediene i USA rapporterte ikke om hendelsen. På alternative medier hevdes det at Whitaker skal ha brukt «n-ordet».

BLM kupper avdødes Facebookside

Tilhengere av BLM har postet en rekke innlegg på den avdødes Facebookside, hvor drapet rettferdiggjøres, skriver Fria Tider.

BLM has been raiding the public facebook of Jessica Whitaker, the White woman that they murdered in Indiana.

They are celebrating her death and mocking her family members. pic.twitter.com/w7UtUYWwbt

