Store medier over hele verden følger nøye med på utviklingen i Sarpsborg.

I natt skrev politiet i Øst at de ikke hadde tid til å bevsare henvendelser fra media. Saken der en mann knivstakk flere kvinner, der en av de døde, er noe som vekker internasjonal oppsikt.

«Norway stabbing: Woman killed and two figting for their lives in horror attack», skriver den britiske avisen Express.

Også BBC, France24 og New York Times har knivstikkingen som toppsaker.

The Mirror har lagt ut video i det ambulanse og politi ankom et av åstedene.

På twitter er det kommet mange reaksjoner.

– Mine tanker og medfølelse går til familien til hun som ble drept, og de andre som ble knivstukket i Sarpbsborg, skriver en person fra England.

My thoughts are with the families of the woman killed and two others injured in the stabbings in Sarpsborg, Norway

