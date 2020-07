annonse

KrFs programkomité vil erstatte førsteklasse med en førskoleklasse.

KrFs programkomité vil at læringen primært skal foregå gjennom lek og flytte kartleggingsprøver til andre trinn, skriver VG.

Leder for programkomiteen, Erik Lunde, sier han vil ha mer lek i klasseromet.

– Lek er grunnlaget for barns sosialisering og relasjonsbygging. Leken legger derfor grunnlaget for et godt klassemiljø og barn som opplever sosial tilhørighet i klasserommet – som er to helt avgjørende forutsetninger for læring, sier ha til avisen.