Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottar en rekke klager fra nisfornøyde kunder.

Klagene dreier seg om strømavlesning hvor strømselskaper tar seg for mye betalt og heller ikke utfører avlesningen godt nok, skriver NRK.

Lene Hannisdahl Haugen er en av de som betaler for å få avlest strømmen manuelt.

– Vi har betalt for manuell strømavlesning siden september 2019, sier hun.

Haugen sier at hun de siste 15 årene har blitt veldig syk av signalene AMS-målere avgir. Hun sier hun blir kvalm, får ME-symptomer, vondt i hodet og sliter med hukommelsen. Både hun og andre tror at strømselskapene nå har begynt med manuelle avlesninger som pressmiddel for å få folk over på det automatiske systemet, AMS.

Direktoratet for strålevern hevder at strålingen fra disse målerne er ufarlige, men NVE gir folk med legeattest fritak.

Seksjonssjef for Reguleringsmyndighetene for energi (RME) i NVE, Tore Langset, bekrefter at de har mottatt en rekke klager.

– RME er kjent med at noen har fastsatt gebyrene slik at det skal dekke kostnader ved årlig kontrollavlesning, mens kunden rapporterer om at nettselskapet ikke har gjennomført slik kontrollavlesning, sier Langset.

Direktør i Energi Norge, Kristin H. Lind, mener det er naturlig at de som IKKE har AMS må betale mer.

– Man velger jo å gjøre andre ting i livet sitt som ikke er «main stream», som kanskje koster litt ekstra. Om man velger å ta taxi istedenfor buss for eksempel, sier Lind.

Hovedregelen i dag er at nettselskaper ikke skal tjene noe på å gjennomføre disse fysiske strømavlesningene.

