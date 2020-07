annonse

Nektet å publisere anmeldelse av innvandringskritisk bok.

Document Forlag har utgitt boken «Mot Nasjonalt sammenbrudd – Norge i masseinnvandringens tid». Tidskriftet Prosa, som utgis av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening bestilte en anmeldelse av boken.

Men da anmeldelsen ble antatt og honoraret utbetalt, fikk redaktør Merete Røsvik kalde føtter. Selv om Halvor Fosli har tidligere vært redaktør i samme tidsskrift. Boken passet ikke inn på den smale sti, Røsvik var redd for hva andre kunne si.

Hun sendte da en epost til anmelderen, litteraturkritiker Per E. Hem. Der skrev hun at boken inneholder holdninger som hun ikke ville etablere i det gode selskap. Men i offentligheten valgte hun å tale med en annen tunge, da var det anmeldelsen som var at dårlig kvalitet.

– Jeg protesterer intenst mot at Prosa, sakprosaforfatternes eget tidsskrift, bekjenner seg til en innskrenkende ytringskultur à la Røsvik, skriver Litteraturkritiker Per E. Hem i Aftenposten.

Hva er det med Merete Røsvik?, spør Hem.

Han skriver at for hver gang hun uttaler seg, blir forklaringene bare dårligere og dårligere. Hem sier videre at han har kalt henne uredelig, men han kunne ha brukt sterkere uttrykk.

– Noen bør ta henne fatt for en «debatteknikk» som ikke er verdig en redaktør av hverken Prosa eller andre publikasjoner, mener han og gir henne det glatt lag.

– Denne saken handler i virkeligheten om ytringsfrihet, men Røsvik tvinger meg dessverre til å kommentere påstander som er ment å ramme meg personlig. Hvorfor fronter hun ikke i stedet sine holdninger til ytringsfrihet, de hun brukte for å la være å trykke anmeldelsen?

Hem mener det er manipulerende å late som om dette er en ordinær refusjon av tekst. Han sier at refusere er det motsatte av å anta. Anmeldelsen var antatt og honoraret utbetalt, da er det helt andre grunner.