For mindre enn to uker siden annonserte den tidligere Trump-støttespilleren Kanye West at han ville stille som uavhengig presidentkandidat i november. Nå ser imidertid kampanjen ut til å være over allerede, melder Fox News.

Kanye West er svart og superkjendis i USA og er gift med realitystjernen Kim Kardashian. i 2018 skapte han overskrifter under et besøk hos Donald Trump i Det hvite hus.

West stilte på Det ovale kontor med den karakteristiske Trump-capsen med påskriften «Make America Great Again».

– Den får meg til å kjenne meg som Supermann, sa West, som mente at mange vil ha ham til å slutte å gå med capsen fordi han er svart og egentlig burde vært demokrat.

5. juli tvitret han at han stilte som kandidat.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020