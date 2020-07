annonse

Nylig måtte en redaktør trekke seg etter å ha publisert et ekstrent meningsinnlegg som ansatte i new York Times reagerte på. Nå har enda en redaktør i avisen fått nok.

Det er 36 år gamle Bari Weiss, som har jødisk bakgrunn, som nå har trukket seg. Hun hevder andre ansatte har kalt henne «nazist» og «rasist» for å uttrykke det hun selv oppfatter som sentrumsoppfatninger.

Weiss har jobbet i NYT i tre år og var en av redaktørene i debattredaksjonen. Hun ble hentet inn fra mer konservative Wall Street Journal i 2017 etter en prosess av selvransakelse i NYT for manglende evne til å se hvilken støtte Donald Trump hadde.

Hun har skrevet en begrunnelse for avgjørelsen på egen hjemmeside. Der går hun i rette med det hun oppfatter som en intolerant bevegelse blant de yngre ansatte i avisen. Meningsinnlegg som så sent som for to år siden ville passert uten problemer, blir nå holdt tilbake og omskrevet om de da i det hele tatt slipper gjennom, skriver hun.

I avisen er det ikke lenger slik at «sannheten finnes i en kollektiv prosess», snarere er den resultatet av «rettroenhet som er åpenbart til noen utvalgte få».

Hun skriver at ansatte som har vist sympati med henne selv, også har blitt mobbet av andre ansatte og at det generelt er en trykkende stemning i avisen. Hun kritiserer lederne for ikke å ta tak i det, noe som har skapt «fiendtlighet». Hun retter også et stikk til NYT for å publisere sitt «4000nde meningsinnlegg om hvorfor Donald Trump er en fare for verden»

Weiss’ avgangsbrev har skapt mye oppmerksom i amerikanske medier. Det har i flere uker versert rykter om en veritabel «borgerkrig» internt i avisen mellom klassiske liberalere av den gamle skolen og den nye «woke-generasjonen», som ønsker å deplatforme meninger de ikke liker.

Weiss ser ut til å mene at de sistnevnte har fått overtaket i New York Times.