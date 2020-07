annonse

Det tok over 12 timer fra de første meldingene om knivstikking i Sarpsborg, til politiet informerte om at gjerningspersonen (31) var norsk statsborger, men ikke etnisk norsk.



Tre kvinner ble knivstukket av en mann fra Somalia i Sarpsborg i natt. En kvinne døde senere av skadene, mens ytterligere en person er hardt skadet.

Etter det Resett kjenner til skal den avdøde være en norsk kvinne i 50-årene som ble drept ved busstasjonen i sentrum av Sarspborg. Politiet opererer foreløpig ut fra den hypotesen at dette offeret var «tilfeldig». Til de to andre var det en relasjon, ifølge politiet.

Onsdag morgen svirret det rykter i sosiale medier om at gjerningspersonen hadde innvandrerbakgrunn fra Somalia, noe Resett som første medie kunne bekrefte før politiet kom med offentlig informasjon i saken. Politiet besvarte ikke Resetts henvendelser om saken.

Senere har også blant annet VG slått fast at mannen har bakgrunn fra Somalia.

Kritisk

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen er sterkt kritisk til politiets mørklegging av gjerningspersonens identitet.

– I flere og flere saker ser vi at politiet driver med en form for nytale hvor de forsøker å formulere seg på en måte som unngår såkalt stigmatisering. Men fakta er fakta. At personen ser ut til å ha somalisk bakgrunn mener jeg er relevant og det bør også offentligheten kjenne til, sier den tidligere justisministeren.

Amundsen sier at han brukte mye tid på å understreke at politiet måtte kommunisere slik informasjon offentlig i hans tid i regjering.

– Når politiet holder tilbake informasjon kan det jo også skape spekulasjoner?



– Det er helt korrekt, vi ser det i flere saker hvor politiet er unødvendig sparesomme med å gi oppshninger. Det skaper spekulasjoner som ellers kunne vært lagt døde. Så politiet bør kommunisere bedre både av hensyn til de som blir uskyldig hengt ut og fordi offentligheten har krav på å få vite bakgrunnen til personer som begår slike lovbrudd. Vi ser et mønster som er problematisk og dette er et samfunnsproblem. Da nytter det ikke å underslå fakta.

– Min sterke oppfordring til politiet er at de legger død alle forsøk med å være politisk korrekt. De burde gå ut mer med denne typen informasjon. Det handler om tillit til politiet, og dersom befolkningen oppfatter at politiet underslår viktig informasjon, gjør man seg selv en bjørnetjeneste.

Forstår utrygghet

Fremskrittspartipolitiker Per-Willy Amundsen sier han har forståelse for at mange kan føle seg utrygge etter knivstikkingen i Sarpsborg natt til onsdag.

– Disse angrepene og kriminelle handlingene skjer fullstendig ut av det blå. Det skjer i en relativt liten by i Norge, så at folk kjenner på utryggheten er ikke rart. Nå fremstår det som at en person som har begått voldshandlinger og kriminalitet også mot personer han ikke har hatt en relasjon til og som er tilfeldige ofre, sier den tidligere justisministeren fra Fremskrittspartiet.

Bredt

Han understreker at politiet må etterforske saken bredt.

– Politiet må sjekke ut om det kan være handlinger som vil kunne rammes av terrorlovgivningen, ettersom minst en av personene kan være tilfeldige ofre. Så da forventer jeg at man sjekker ut den muligheten.