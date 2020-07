annonse

Flere Twitter-kontoer tilknyttet forskjellige Generasjon Identitet-avdelinger ble nylig slettet.

Blant berørte brukere var ikke bare en av organisasjonens mest profilerte talsmenn, Martin Sellner, men også Generasjon Identitet Østerrike, Tyskland, Italia, Frankrike, Danmark og flere. Over 50 Twitter-kontoer er bekreftet slettet, melder Generasjon Identitet Danmark.

Twitter hevder at kontoene ble slettet for å bryte med plattformens regler om «voldelig ekstremisme».

Rapport står bak

Begrunnelsen for bannlysningene kommer fra en rapport laget av en nystartet organisasjon, «Global Project Against Hate and Extremism». I denne rapporten ble Generasjon Identitet feilaktig stemplet som «white nationalists» og sammenliknes med ISIS. Kort tid etter at rapporten oppfordrer til å bannlyse organisasjonen fra sosiale medier, skjer altså dette. Heidi Beirich, som er rapportens forfatter, uttaler til NBC:

«Jeg mener dette er et veldig viktig skritt av Twitter, siden dette betyr at de viktigste internasjonale hvit makt-gruppene knyttet til volden i Christchurch og mange andre angrep ikke lenger kan bruke Twitter til propaganda mot fargede mennesker eller, kanskje enda viktigere, for å rekruttere unge mennesker til sine bevegelse.»

Falsk sammenligning

Generasjon Identitet har vært eksplisitt ikke-voldelig siden oppstarten i 2015, og er mest kjent for sin «Defend Europe»-aksjon i Middelhavet i 2017, satire-aksjoner, banner drops, utdeling av mat til hjemløse og i det siste, rensing av statuer. Likevel prøver Beirich å assosiere dem med terror ved å hevde at Generasjon Identitet er «connected to the violence in Christchurch» – altså terrorangrepet som drepte 51 mennesker i New Zealand.

Denne koblingen mellom Generasjon Identitet og terror er helt uten hold. Gjerningsmannen i angrepet var ikke medlem eller aktiv i Generasjon Identitet, men sendte en donasjon til Martin Sellner et og halvt år før ugjerningen. Etter omfattende etterforskning ble det slått fast at Sellner ikke på noen måte kjente til, oppmuntret eller hjalp til med angrepet. Tvert imot ble husransakelsene Sellner ble utsatt for erklært ulovlige av en østerriksk domstol, noe gammelmedia valgte å ignorere. Den koblingen som forfatteren av rapporten prøver å lage her må kalles falsk.

Tidligere sjef i sensurorganisasjon

Heidi Beirich gikk rett fra å arbeide i Southern Poverty Law Center (SPLC) til sin nye organisasjon, som gjør mye av det samme arbeidet. Begge organisasjoner har som levebrød å peke ut organisasjoner de mener er hatefulle. SPLC er kjent for å male med en bred pensel og klassifisere alt fra Ku Klux Klan til mannsrettighetsbevegelsen (engelsk: Men’s rights movement) og kristne anti-abort grupper (engelsk: pro-life) som «hatefulle». Når en organisasjon er klassifisert som hatefull legger SPLC så press på multinasjonale selskaper om å slette disse organisasjonene fra sine plattformer. SPLC er en av de kraftigste og eldste aktørene i det som nå kalles «cancel culture».

Europeisk debatt styrt fra USA?

«Hvem skal styre vår debatt i Europa», spør Generasjon Identitet Danmark. De påpeker at svært mange danske og europeiske politikere bruker Twitter, og at denne arenaen samt flere andre i stadig større grad underlegges amerikanske multinasjonale selskaper med andre standarder enn våre.

En rekke ledere i Generasjon Identitet er allerede utestengt fra Facebook og Instagram, og organisasjonen fikk alle sine Facebook-sider slettet i 2018.