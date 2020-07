annonse

I 2019 behandlet Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll hele 669 saker. Det er en økning på 68 prosent på fire år-

Økningen har flere årsaker, de har blitt mer kjent i hjelpeapparatet, samt at styrkingen av minoritetsrådgiverordningen har bidratt til langt flere saker fra skolene.

De fleste sakene gjelder jenter og kvinner, de frykter at det kan være store mørketall for gutter og menn. De kan være vanskeligere å se eller at de vegrer seg for å søke hjelp, skriver Kompetanseteamet i årsrapporten. De tror også at det finnes mørketall for æresrelatert vold blant LHBTQ-personer, personer med kort botid i Norge, personer med rusproblemer og personer med utviklingshemming. De frykter også mørketall for ufrivillig utenlandsopphold eller tvangsgifte.

– Det høye antallet saker sier likevel lite om det reelle omfanget av denne problematikken i Norge, og det er viktig å jobbe for å nå fram til enda flere sårbare grupper, sier avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), til NTB.

De fleste henvendelser omhandler vold og trusler, dernest kommer saker om negativ sosial kontroll, ufrivillig opphold i utlandet, mistanke eller frykt for tvangsekteskap og frykt for kjønnslemlestelse.

83 prosent av sakene omhandler om jenter og i 25 prosent var den berørte under 18 år

De fleste har landbakgrunn fra Pakistan, Somalia, Syria, Afghanistan og Irak. Kompetanseteamet skriver at kollektivistisk og patriarkalsk tankegang opprettholdes etter at de har emigrert til Norge. Det samme gjelder tvangsekteskap og æreskultur. Kompetanseteamet understreker at registrering av opprinnelsesland er svært relevant i deres arbeid. De fleste sakene fra Syria dreier seg om trusler og vold. Årsaken er at de vil forsvare familiens ære eller gjenopprette den. Saker dreier seg om ufrivillig opphold i utlandet er det flest med bakgrunn i Somalia, så følger Pakistan og Russland.