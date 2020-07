annonse

– Det var en spent og urolig stemning i nabolaget, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB om tirsdag kveld.

En kvinne ble drept og to andre skadd da en somalisk mann med norsk statsborgerskap angrep dem med kniv.

– Det var mange som var redde, sier Øvstegård.

NTB skirver at stortingsrepresentanten er oppvokst i en leilighet som ligger rett over gata fra ett av åstedene. Der er han for tiden på ferie.

– Noe har sviktet

Øvstegård understreker at han vet lite om den 31 år gamle mannen som er siktet for drap og drapsforsøk, eller ofrene for knivstikkingen.

I artikkelen om Øvstegård nevner NTB nevner heller ikke noe om at det er snakk om en somalisk mann på 31 år.

– Det er noe som har sviktet når sånt skjer, men det er for tidlig å si om det er psykisk helsevern, storsamfunnet eller noe annet, sier Øvstegård ifølge nyhetsbyrået.

Siktede har tidligere vært involvert i en voldsepisode utenfor en moske i byen.

Uvirkelig

SVs stortingsrepresentant beskriver det som uvirkelig å få beskjed om å holde seg innendørs i en mellomstor norsk by.

Han håper det ikke skaper en varig følelse av utrygghet i bydelen.