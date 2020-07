annonse

I 2015 ble TV 2-journalist Kadafi Zaman mobbet under en direktesending. Men er han selv blitt en mobber?

For fem år siden fikk Zaman massiv oppmerksomhet og støtte etter at en ung mann mobbet TV-reporteren under en direktesening.

Mannen, som senere beklaget det verbale utbruddet, kalte blandt annet Zaman for en «innvandrer-drit».

I et intervju med NRK etter episoden fortalte TV 2-journalisten at han ble «såret» av kommentaren. Han la også til at «dette er ekstremister som hater samfunnet og pressen».

– Grisestygg rævtryne

Men nå har Kadafi Zaman selv blitt en mobber, kan det synes som. Enkelte mener i det minste det-

Da en ansatt ved den Trump-kritiske nettsiden Huffington Post la ut et bilde av foreldrene til Donald Trump, der det ble antydet av de var stygge, likte TV 2-journalisten meldingen.

– Donalds foreldre. Noen spørsmål, spurte Kimberly Johnson i det som tydelig var mobbing av deres utseende.

I kommentarfeltet hagler det nå av hatefulle kommentarer mot Trump-familien.

– En forferdelig stygg familie, skriver en person.

– Han er lik hans grisestygge rævtryne av en mor, skriver en annen.

Andre kommentarer egner seg ikke på trykk. Noen er imidlertid lei av all hetsen Trump får.

– Håpløst. Jeg er så lei av det konstante hatet og ufinheten. Er jeg den eneste, skriver en person.

Begge foreldrene til den amerikanske presidenten er døde.

