Arbeidet for å massevaksinere befolkningen mot COVID-19 går for tregt, mener Bill Gates, som advarer om at vaksinering krever folks samtykke.

Siden nyttår har forskere over hele verden jobbet på spreng for å utvikle vaksine mot COVID-19, smitten som forårsakes av SARS-CoV-2, bedre kjent som coronaviruset. I land som USA og Russland er klinisk vaksinetesting i full gang, og de mest optimistiske håper at masseproduksjon allerede kan starte i 2021.

En pådriver for massevaksinering er multimilliardær Bill Gates, som har tjent en formue som grunnlegger av Microsoft. Etter at han trakk seg ut av software, er bekjempelse av smittsomme sykdommer blitt Gates’ hjertebarn. Dette gjelder særlig sykdommer som er utbredt i utviklingsland, blant annet polio.

Gjennom stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation har Gates donert millioner av dollar til utvikling av vaksiner. Herunder er stiftelsen blant de største bidragsyterne til Pirbright Institute, hvis formål er å stanse virale sykdommer.

Nå er Gates misfornøyd med det som han kaller treg fremdrift i arbeidet med å utvikle en vaksine og injisere den i folk. På et TV-program hos CNN 25. juni uttrykte Gates oppgitthet over at USAs regjering ikke følger instruksjonene hans.

Gates er imidlertid mest bekymret over at det er valgfritt å ta COVID-19-vaksine. Han advarer mot konsekvensene av at vaksinering krever folks samtykke. Gates håper at en fremtidig vaksine ikke bare vil gi beskyttelse mot COVID-19, men også hindre overføring av smitte fra en vaksinert person til en uvaksinert.

– Folk har et «valg» om man vil ta vaksinen eller ikke, og dette er det siste hinderet, sa Gates, og sikter til at massevaksinering er nødvendig for å oppnå flokkimmunitet.

Spesielle kritikere av Gates mener at massevaksinering er del av en konspirasjon kjent som «plandemic»: en planlagt pandemi som skal gi den politiske eliten økt populasjonskontroll og milliardinntekter til vaksineindustrien.

12. juli er det påvist 12,9 millioner tilfeller av COVID-19 i verden, hvorav 569.300 har omkommet. Mørketallene antas å være høye, særlig i utviklingsland. I absolutte tall er USA hardest rammet med nær 3,4 millioner smittede og 137.600 døde. Deretter følger Brasil (1,8 mill.), India (879.000), Russland (727.000) og Peru (323.000).

