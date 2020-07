annonse

annonse

Den tidligere Frp-lederen har fått nok.

Debatten har rast blant nordmenn etter at det norskeide skipet Ocean Viking plukket opp 180 migranter i middelhavet i begynnelsen av juli. Migrantene hadde satt kursen mot Italia og hadde mest sannsynlig betalt store summer av menneskesmuglere for å nå Europa.

Mange nordmenn har vært rasende siden skipet som plukket opp båtmigranter er norsk.

annonse

– Hjelp migrantene opp av vannet og send de tilbake til Afrika. Hvorfor setter Ocean Viking kursen mot Italia? Hvem er kaptein på dette skipet? Arrester han for menneskesmugling, skrev en person på sosiale medier.

Carl I. Hagen er enig. Han vil straffeforfølge de som hjelper menneskesmuglere.

– Ocean Viking bør returnere til Afrika og sende migrantene tilbake til hjemlandet. Organisasjoner som tjener på å hjelpe menneskesmuglere bør straffes!, skriver han på Facebook.

annonse

– Knyiske menneskesmuglere

Kommentaren har fått over 4000 reaksjoner.

– Selvfølgelig helt enig. Leger uten grenser må straffes hardt for menneskesmugling, svarer en person.

Også Frps partileder vil straffe bakmennene.

– Det er et stort problem at menneskesmuglere lokker folk til å legge ut på den farefulle ferden over Middelhavet. Dette problemet blir ikke mindre av at frivillige organisasjoner og aktivister sender skip til området for å plukke opp hjelpeløse personer ute på åpent hav. Det fører bare til at menneskesmuglerne kan sende enda flere ut på havet.

annonse

– FrP mener Norge må ta initiativ til å kriminalisere og straffeforfølge de som bidrar til å hjelpe menneskesmuglere slik vi ser at organisasjonen SOS Méditerranée holder på med, godt hjulpet av det norske rederiet Hoyland Offshore. Ikke bare legger de til rette for, og sponser kyniske menneskesmuglere økonomisk, de oppfordrer også mennesker til å legge ut på en livsfarlig ferd over Middelhavet, skriver hun i en kommentar i Nationen.