Donald Trump endringer i ledelsen av valgkampapparatet. Brad Parscale erstattes med partiveteranen Bill Stepien.

Det har vært et anstrengt forhold mellom Trump og Parscale siden slutten av Juni. En kampanje via det sosiale mediet TikTok sørget for det ble mange tomme seter under presidentens folkemøte i Tulsa i Oklahoma, skriver NTB.

Trump kunngjorde utskiftingen på Facebook sent onsdag kveld.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020