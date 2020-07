annonse

Sørstatsflagget, eller «the Dixie flag», er et rødt flagg med blått kryss og 13 stjerner. Det har blitt satt mye fokus på dette flagget etter drapet på George Floyd og de store protestene fra Black Lives Matters.

Mange mener at flagget er rasistisk og at det symboliserer slaveriet.

– Hva er galt med det? spør to brødre fra Halden i hettegensere dekorert med the Dixie flag. De sitter på panseret til 1979-modell Oldsmobile Custom Cruiser, et panser som også dekorert med sørstatsflagget.

– Dette flagget har blitt en del av kulturen. Jeg har vokst opp med det fra pappa og bror. Det har hørt med, sier den ene til NRK.

Flagget oppsto under borgerkrigen i USA fra 1861 til 1865. Det var flagget til sørstatene, eller opprørene, de som ville ut av unionen. Etter borgerkrigen har flagget blitt brukt som et symbol på patriotisme og den amerikanske kulturen. I det norske amcar-miljøet bruker det som et symbol på frihet og uavhengighet.

Men tidligere journalist i musikkbladet Beat og samfunnsdebattant, Tom Skjeklesæther skrev i lokalavisen at amcar-miljøet burde fjerne flagget. Byens ordfører var enig i det forslaget.

– Mange tenker at det bare er et rebellflagg og en måten å vise fingeren til samfunnet på. Men om man bruker det i 2020, så velger man enten å bli oppfattet som ignorant eller rasist. Og begge deler er strengt tatt ikke noe å hige etter, mener Skjeklesæther.

Han frykter også at amcar med sørstatsflagg er dårlig reklame for Halden. Folk kan bli støtt. Han mener at bruken er så vanlig at han ser det ofte.

De to brødrene forstår ikke at noen blir støtt. De sier at de ikke er rasister. Hadde de vært det, så kunne de ha forstått kritikken.

– Nei. Tenk hvor mye man må fjerne i verden hvis man skal fjerne alt noen blir provosert av. Skal man fjerne alt, så må man legge ned verden, sier den andre broren.