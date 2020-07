annonse

Kritikken vokser mot Black Lives Matter-bevegelsen etter at flere drap knyttes til organisasjonen.

Samtidig blir det stadig mer kjent at BLM står for en venstreradikal agenda med røtter i marxismen og med mål som kan oppfattes som ren rasisme og apartheid, ifølge Nyheter i dag.

Skuespilleren Imarn Ayton er grunnlegger og tidligere leder for BLM UK. Tidligere i juli tok hun avstand fra sin egen organisasjon, som hun sier er blitt kapret av venstreekstremister.

– Problemet med BLM UK er at de ikke har vist sitt sanne ansikt, de har ikke vært transparente. De er abolisjonister, de vil fjerne fengsler, knuse kapitalismen og avskaffe politiet, sier Ayton til Daily Mail.

Støttes av multinasjonale selskaper

Det er fra tidligere kjent at finansmogulen George Soros har støttet BLM via sin veldedige organisasjon Open Society. 13. juli skrev New York Times at Soros spytter inn 220 millioner dollar i ulike organisasjoner som kjemper mot rasisme mot svarte.

Patrick Gaspard, som leder Open Society sa i den sammenhengen:

– Hvis vi sier at Black Lives Matter må vi også si at svarte organisasjoner og strukturer har betydning.

Hennes & Mauritz er en svensk kleskjede. Nylig donerte H&M fem millioner svenske kroner til ulike organisasjoner som jobber for de svartes rettigheter i US. Nyheten ble underskrevet av adm. dir. Helena Helmerson, som avsluttet med «Black Lives Matter».

Vi vil stå bak våre medarbeidere, kunder og samfunnet som helhet for å støtte slike viktige spørsmål, sa Helmersson til Svenska Dagbladet.

McDonalds har også vist sin støtte til BLM, med en Twitter-melding som ramser opp navnene på utvalgte svarte mennesker som er drept. De nevner ikke noen av de mange som er drept i forbindelse med opptøyene etter drapet på George Floyd, som den 8 år gamle jenta Secoria Turner som ble skutt og drept av BLMs «sikkerhetsvakter».

They were one of us: Trayvon Martin. Michael Brown. Alton Sterling. Botham Jean. Atatiana Jefferson. Ahmaud Arbery. George Floyd. pic.twitter.com/s1UhP5vncv — McDonald’s (@McDonalds) June 3, 2020

McDonalds oppgir at de støtter svarte organisasjoner og avslutter også med «Black Lives Matter».

Også Netflix slenger seg på, og skriver: «Å være stille er å være medskyldig.» Strømmetjenesten lanserte i juni en Black Lives Matter-samling med 45 titler, deriblant Spike Lees nyeste film Da 4 Bloods.

To be silent is to be complicit.

Black lives matter. We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up. — Netflix (@netflix) May 30, 2020

Danskene vil ikke være noe dårligere. Lego skrev den 3. juni på Twitter:

– Vi står sammen med det svarte fellesskapet mot rasisme og ulikhet. De lover samtidig å donere 4 millioner kroner til organisasjoner «som støtter svarte barn og utdanner alle barn om rasemessig likeverd.»

Meldingene fra tidlig juni om at Lego skal ha stanset alt salg av politifigurer blir imidlertidig avvist av selskapet, skriver Nyheter i dag.

How about staying out of politics and sticking to toys?

Your target customers are children. They don’t need to your political views thrust on them. — Reginald Fowl (@FowlReginald) June 4, 2020

Nike, selvsagt

Nike er en ivrig forkjemper for sosial rettferdighet, noe de blant annet viste ved å benytte Colin Kaepernick i en massiv kampanje. Kaepernick ble verdensberømt for å innføre knelingen som har fått en ny vår i forbindelse med BLM-opptøyene. Selv overbetalte britiske fotballspillere kneler villig for å vise sin sympati med BLM-bevegelsen.

Nike lover å donere 40 millioner dollar til «organisasjoner som setter rettferdighet, utdannelse og å motvirke rasemessig ulikhet i USA i sentrum for sitt arbeide».

Konkurrenten Adidas følger opp, og lover å investere 120 millioner dollar i «svarte samfunn».

Også Spotify slenger seg med. Og den selverklærte venstrevridde isprodusenten Ben & Jerry hoppet på BLM-toget allerede i 2016. I en nyere uttalelse sier Ben & Jerry at «stillhet er ikke et alternativ», ogkrever at man «demonterer den hvite overlegenheten».

