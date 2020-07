annonse

Det var Marianne Haugen (54) som døde etter knivstikkingen i Sarpsborg tirsdag kveld.

Det er etter ønske fra Haugens datter at politiet friga navnet torsdag ettermiddag.

54-åringen som brutalt ble angrepet med kniv ved Sarpsborg bussterminal, jobbet som helsefagarbeider ved Boveiledning Skjeberg i mange år. Arbeidsstedet var en bolig for mennesker med varige sammensatte bistandsbehov, skriver NTB.

Av assisterende direktør for helse og velferd Alice Reigstad i kommunen beskrives Haugen som dyktig og godt likt av beboere, kolleger og pårørende.

– Det er leit og trist at Sarpsborg kommune har mistet en god og trofast kollega, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje i en pressemelding.

– Våre tanker går til avdødes pårørende etter denne tragiske hendelsen, sier han videre.

Virksomhetsleder Magne Pettersen, teamleder Kai Amundrød og gode kolleger ved Myrvollveien servicebase skriver på Facebook, gjengitt av Dagbladet:

– Marianne blir husket som en blid og positiv kollega som alltid stilte opp for kommunen som arbeidsgiver, for sine kolleger og for beboerne på Myrvollveien. Hun var en bauta for arbeidsmiljøet og passet alltid på at alle rundt seg hadde det bra. Hun møtte på jobb med et smil om munnen og bidro til at alle rundt seg fikk gode dager.

– For beboerne var hun tryggheten som alltid var der. Hadde de det vanskelig, var Marianne der for å hjelpe dem gjennom dagen.

– For Marianne var jobben på Myrvollveien en viktig del av livet. Hun var svært godt likt hos kolleger, beboere og deres pårørende. Arbeidsdagene er allerede blitt litt fattigere etter Mariannes bortgang.

– Vi lyser fred over Marianne Haugens minne og våre varmeste tanker går til Mariannes pårørende.