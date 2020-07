annonse

Merete Røsviks refusjon av Per Hems anmeldelse av Halvor Foslis bok i Prosa viser hvor galt det kan gå når en redaktør utøver makt, uten tanke om hva maktutøvelse er.

Dette skriver forfatter og kritiker Ivo de Figueiredo og førsteamanuensis Åsmund Svendsen i et debattinnlegg i Aftenposten.

Bakgrunner er at Prosa-redaktør Merete Røsvik droppet en bokanmeldelse av Halvor Foslis bok Mot nasjonalt sammenbrudd.

Dette til tross for at hun hadde bestilt anmeldelsen, og sendt første utgave i retur, fordi hun ikke syntes anmeldelsen var kritisk nok. Andre utgave av anmeldelsen var ferdig redigert og klar for trykk. Men så fikk Røsvik kalde føtter.

Senere gikk hun ut og sa at grunnen til refusjonen var at anmeldelsen var en svak tekst.

En redaktør kan selvsagt velge fritt hvilke bøker som skal anmeldes, mener skribentene. Men denne saken handler om at en bestilt anmeldelse ble avvist, etterfulgt av det de to beskriver som en forkludring på grunn av «redaktørens utidige angrep på sin egen anmelder».

– Etter først å ha roset og antatt anmeldelsen, røper hun – etter sin prinsipielle omvurdering – at hun innerst inne hele tiden hadde tenkt at teksten var for dårlig. For oss som ikke har tilgang til Røsviks hode, virker det mer som om kvaliteten på Hems tekst har endret seg i takt med redaktørens hurtig skiftende ideologiske standpunkter. Vi skjønner at han reagerer.

Slakter sine egne

På denne måten angriper Røsvik sin egen medarbeiders integritet, støttet av redaksjonsrådet. Som Figuerido og Svendsen skriver i overskriften:

– Hvem tør skrive for tidsskriftet Prosa når redaktøren slakter sine anmeldere?

De to avslutter slik:

– En redaktør står selvsagt fritt til å velge hvilke bøker hun vil ha omtalt i sitt tidsskrift. Men Røsvik hadde altså bestilt og antatt Hems anmeldelse, inntil hun fikk en Paulus-omvendelse og kom til at Fosslis innvandringskritiske bok ikke bør få oppmerksomhet i hennes spalter.