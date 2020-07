annonse

Han er siktet for et drap og to drapsforsøk, men stiller ikke fengslingsmøte. Dette bekrefter siktedes advokat Marius Otterstad til NTB.

– Han kommer til å samtykke i at det utføres som kontorforretning. Nå vet jeg ikke hva påtalemyndigheten kommer til å begjære, men regner med at det er fire uker med brev- og besøksforbud, sier han.

Årsaken er 31-åringens helsetilstand. Den siktede har vedkjent handlingene. Øst politidistrikt kommer til å begjære den siktede varetektsfengslet, de ser fare for bevisforspillelse og gjentakelsesfare.

Tre kvinner ble knivstukket på forskjellige steder i Sarpsborg, en døde av skadene og to andre ble skadd. Politiet kan bekrefte at siktede hadde en relasjon til to av kvinnene, men de har ikke avdekke noe mellom den avdøde og gjerningsmannen.

VG skriver at den siktede er norsk statsborger av somalisk bakgrunn. I 2016 ble han tiltalt for grov vold, men ble frikjent.