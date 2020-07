annonse

– Dette er i mange tilfeller tikkende drapsbomber.



Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er et problem med psykisk syke mennesker som ikke kan dømmes fordi de er strafferettslig utilregnelige, men fortsatt ikke syke nok til å bli idømt tvungen psykisk helsevern.

Han sier det i dag er flere alvorlig psykisk syke mennesker som terroriserer sine nabolag og omgivelser.

– Dette er psykisk syke mennesker som ikke kan straffes etter dagens lovgivning og som heller ikke blir idømt tvungen psykisk helsevern, sier den tidligere justisministeren fra Fremskrittspartiet.

Tok opp

Han tok opp problemet som jusistminister og fremmet et forslag om å stramme inn, noe som ble vedtatt på Stortinget i fjor sommer.

I det vedtatte forslaget blir det blant annet mulig å overføre personer som ellers ikke kan dømmes fordi de er utilregnelige til tvungen psykisk helsevern hvis de begår «lovbrudd som krenker andres liv, helse eller frihet eller kunne utsette disse rettsgodene for fare, særreaksjonen er nødvendig for å verne samfunnet, og faren for en ny og alvorlig integritetskrenkelse er nærliggende».

Likevel er den nye loven fortsatt ikke iverksatt.

– Det er på tide at Monica Mæland sørger for at samfunnet blir vernet fra disse personene. Dette er i mange tilfeller tikkende drapsbomber, sier Amundsen til Resett.

For tidlig

Justis- og beredskapsdepartementet svarer til Resett at det er for tidlig å si om denne lovgivningen kunne ha hindret Sarpsborg-knivstikkingen.

«Den tragiske hendelsen i Sarpsborg skjedde for mindre enn ett døgn siden, og saken er under etterforskning av politiet. Det er for tidlig å si om lovvedtaket Amundsen viser til er relevant i denne saken. Lovvedtaket skal etter planen ikraftsettes i løpet av høsten», heter det i en skriftlig uttalelse til Resett fra departementet.