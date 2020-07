annonse

annonse

Slår hardt tilbake mot anklager.

– Nationen skriver på lederplass at jeg vil la migranter drukne i Middelhavet fremfor å redde dem. Det er useriøst av Nationen å hevde noe slikt, skriver Fremskrittspartiets leder Siv Jensen.

Frp vil hindre lykkejegere og andre som søker et bedre liv, partiet vil stoppe migranter før de legger ut i gummibåter. Derfor ønsker partiet å straffeforfølge organisasjoner og rederier som bidrar til menneskesmugling.

– Det er et stort problem at menneskesmuglere lokker folk til å legge ut på den farefulle ferden over Middelhavet. Dette problemet blir ikke mindre av at frivillige organisasjoner og aktivister sender skip til området for å plukke opp hjelpeløse personer ute på åpent hav, skriver hun i Nationen.

annonse

Les også: Nationen: Siv Jensen vil heller la migranter drukne

Redningsskipene fører til at flere prøver. Menneskesmuglerne bruker internett og finner posisjonene til skipene og sender gummibåter dit.

– Ikke bare legger de til rette for, og sponser kyniske menneskesmuglere økonomisk, de oppfordrer også mennesker til å legge ut på en livsfarlig ferd over Middelhavet. Denne reisen har kostet tusenvis av liv de siste årene.

Les også: Aktivist til Siv Jensen: Er så jævlig lei av velfødde norske kvinner

annonse

Jensen mener det er rett og slett hjerteskjærende å se. Organisasjonene kan ikke holde på sånn lenger. Vi blir også tvunget av aktivistene til å ta imot migranter.

– De absolutt færreste av dem som befinner seg i Libya, kvalifiserer til asyl i Europa, avslutter hun.