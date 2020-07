annonse

Roy Hodgson har rukket å bli 72 år, men holder fortsatt koken som Premier League-trener. – Fantastisk, sier Ole Gunnar Solskjær.

Torsdag står Solskjær og Hodgson på hver sin trenerbenk når Crystal Palace tar imot Manchester United i den tredje siste serierunden i Premier League.

Hodgsons mannskap har for lengst berget plassen og har lite å spille for. Solskjær og United jager det som kan bli tre avgjørende poeng i kampen for å løse billett til høstens mesterligagruppespill.

For United-manageren er samtidig oppgjøret i London et møte med en kollega han åpenbart setter høyt. På onsdagens pressekonferanse ble kristiansunderen konfrontert med at 72 år gamle Hodgson fortsatt er manager på høyeste nivå.

– Fantastisk. Jeg beundrer ham veldig, svarte Solskjær og antydet deretter følgende om hemmeligheten bak at Hodgson holder koken.

– Du må ha to ting. Den ene er at du må være god til det du gjør, og det andre er at du må trives med det du gjør. Roy har vist oss alle hva som skal til for å være i toppen. Han har hatt så mange toppklubber, og er fortsatt ung og frisk, smilte United-manageren.

Palace-kollegaen har kontrakt ut neste sesong. Hva som skjer etter det, er ikke avklart.

Hodgson innledet trenerkarrieren i svenske Halmstad i 1976. Siden har han hatt det sportslige ansvaret i ytterligere 16 klubber. I tillegg har han vært landslagssjef i fire land – blant dem England.