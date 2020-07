annonse

I min hjemby Halden finnes et av Norges og kanskje Europas flotteste bilmiljøer for amerikanske biler.

Biler er funnet på fylllinga, importert fra USA som vrak eller fullverdige biler og flinke folk har brukt enormt med tid på sin hobby & livsstil, nemlig amerikansk bilkultur.

Byens lokale amcar-klubb har stått for gedigne arrangementer i årevis, som samler enormt mange tusen mennesker i Halden fra hele Skandinavia og også fra andre steder i Europa. Det er et vakkert skue, når alle disse flotte bilene ruller inn i byen av årgangene 30-, 40-, 50-, 60-, 70-tall og også noen yngre utgaver.

Så er det dette med USA da, der alle disse flotte bilene kommer fra. Landet styres av republikaneren Donald Trump og i den senere tid har både mange amerikanere og europeere gått helt av hengslene, og kastet seg på Black Lives Matter-bølgen. Det hele er fyres opp av vestlige medier og ikke minst NRK, TV2 og norske aviser helt ned på lokalnivå, som i Halden.

I Europa er det legitimt å kritisere «alt som er amerikansk» ser det ut til, eller ihvertfall alt det fra USA man selv ikke bryr seg om. Hvis de som har gulpet opp «ta avstand fra flagget-artikler» i lokalavisen er like konsekvente til sørstatsmusikk, sørstatsmat osv. er det jo sterkt å være så konsekvent fordreid av tidens «woke»-strømninger, men slik er det trolig ikke.

Statuer skal fjernes enten de har tilknytning til slaveriet eller ei, bøker skal brennes, malerier må tas ned fra veggen og flagg skal nektes brukt, og alt sammen i «den gode woke-spirit». Ordet hysteri brukes om alle disse kravene, og med god grunn, tenker jeg.

Det er noen ganske få, som farter rundt med sørstatsflagget blant alle de som har amerikansk bil i Halden, og da kommer lokale idiot-politikere og lokalavisen med krav om at dette bilmiljøet i byen må «klargjøre sitt standpunkt» og nærmest ta avstand fra flaggets bruk i egne rekker.

Det er så patetisk at det er til å spy av.

En politiker fra Rødt i Halden skriver:

– Rødt er et antirasistisk parti og synes at den utstrakte bruken av sørstatsflagget både er problematisk og pinlig.

– Når man gjentatte ganger blir fortalt hva dette flagget symboliserer og man vet at mange blir støtt og føler ubehag og man likevel insisterer på å bruke det, da fremstår man som ytterst ignorant og sta!

– Hvorfor vil noen risikere å bli assosiert med kampen for å beholde slaveriet eller rasisme? Fasiten finnes, vi vet hva dette flagget betyr!

Rasisme splitter oss fra å kjempe sammen for en mer rettferdig verden.

– For å skape et samfunn uten rasisme må vi jobbe med å endre folks holdninger, men det alene holder ikke, noe som er helt tydelig i denne debatten.

– Rasisme er farlig fordi det fører til utestengelse, hat og vold, og fordi det splitter og setter oss opp mot hverandre.

– Det jeg savner i debatten er en stemme fra amcarmiljøet. Hva mener de?

Arven etter Stalin

Dette utspillet kommer fra det politiske partiet Rødt i Halden, som her forsøker å smøre arv fra slaveriet i USA for 170 år siden på en motorinteressert gruppe basert på et symbol med mange betydninger.

I stedet for å gå i rette med Rødts egen arv fra Sovjet-perioden, Mao, Pol Pot og lignende morderiske diktatorer er det flaggbruk knyttet til USAs sørstater Rødt ønsker å markere seg på.

Stalin alene tok livet av over 30 millioner politiske motstandere over en 10 års periode.

Senterpartiets ordfører i Halden, Anne Kari Holm, har også kastet seg på woke-bølgen og mener det er på tide at sørstatsflagget blir pakket ned for godt i Halden.

– Det symboliserer en borgerkrig hvor sørstatene ikke var mot raseskille og segregering, sier hun.

Ordføreren forteller i lokalavisen at hun selv aldri har sett det påstått omstridte flagget på biler, klesplagg eller andre steder i kommunen, men er klar på at hun ville reagert negativt på det hvis så skjedde.

– Ja, nå ville jeg ikke likt det. Vi har tross alt en del innvandrere i Halden som også kan bli støtt og såret av dette, sier hun.

Woke-bølgen har nådd Halden med tilnærmet full tyngde i visse miljøer ser det ut til, og de som lar seg krenke på vegne av andre er oftest de som gaper og skriker høyest.

Om Amcar-klubben i Halden gidder å svare på slikt tøv avsendt fra politikere med en så skammelig ballast som Rødt vet jeg ikke, men det hadde jeg aldri giddet.

Jeg hadde heller ikke giddet å svare en ordfører, som selv aldri har oppdaget flagget i Halden etter å ha bodd her i 50 år, og som blander «krenkede innvandrere» inn i flagg-debatten.

I en artikkel hos NRK hevdes det fra en skribent i lokalavisen Halden Arbeiderblad at flaggbruken er utbredt og trolig dårlig reklame for Halden.

Det sies dessuten at den som bruker et slikt flagg i 2020 dermed velger å bli oppfattet som ignorant (dum i hodet) eller rasist.

At NRK velger den innfallsvinkelen de gjør til bruk av sørstatsflagget er ikke uventet. BLM-kampanjejournalistikk, Trump-hat og USA-skepsis (med nåværende president) hører til dagsorden hos vår statlige kringkaster.

At lokalavisen i agurktid holder på med slikt er kanskje ikke annet å vente. Der i gården er det dessuten et så beklagelig lavt nivå på redaksjonen, at man kan ikke forvente mer.

Innlegget er tidligere publisert på Facebook.

WOKE betydning:

I kjølvannet av politidrapet på George Floyd i USA har det dukket opp flere engelske begrep som «woke», «virtue signalling» og «cancel culture».

Ordet «woke» kommer opprinnelig fra engelsk «to be awake», som betyr å være våken. Foreløpig finnes ikke en godkjent norsk oversettelse, ifølge Språkrådet, men de ser at varianter som «årvåkenhet» og «våkenhet» blir brukt.

I overført betydning betyr det å være årvåken at man er bevisst på sosiale problem, særlig rasisme og forskjellsbehandling, ifølge Cambridge Dictionary.