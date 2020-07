annonse

Den svenske statsministeren er overbevist om at landet har valgt riktig strategi for å håndtere coronapandemien, selv om over 5500 liv har gått tapt.

Nabolandet har latt statsepidemiolog Anders Tegnell styre håndteringen av pandemien, og har etterhvert fått mye kritikk for sin strategi. Målet har vært å skape flokkimmunitet, noe de ikke har lykkes med foreløpig.

Statsminister Stefan Löfven står på sitt og mener den svenske strategien fortsatt er riktig.

– Vi har tatt utgangspunkt i strategien vår som har vært å prøve å begrense smitten så mye som mulig. Her handler det om å beskytte liv, beskytte helsen. Forsøke å dempe konsekvenser for ansatte og selskaper. Og ta riktig beslutning til rett tid. Og den strategien er riktig, det er jeg helt overbevist om, sier han til Aftonbladet.

– Nå ser vi at det tydelig går ned. Vi øker testing. Antallet alvorlig syke mennesker som trenger intensivbehandling synker, antall omkomne synker. Men selvfølgelig har over 5.000 mennesker omkommet … Jeg skulle ønske at det aldri måtte skje.

Löfven mener også at Sverige under hans ledelse har valgt riktig strategi når det gjelder asylinnvandring, samarbeidet med Miljöpartiet og hans egen ferieavvikling.

Asylpolitikken: Ingen begrensninger

På spørsmål om det vil bli noen øvre grense på antall asylsøkere Sverige skal ta i mot, svarer Sveriges statsminister avvisende:

– Nei, vi har sagt nei til volummål, det har vi vært tydelige på, for vi står opp for retten til å søke asyl. For hvis man setter en øvre begrensning, så kommer det en til, da får hun eller han ikke søke asyl. Da bryter man mot internasjonale konvensjoner. Dessuten bryter man mot et moralsk prinsipp. Så det er ikke aktuelt.

Löfven mener det er rimelig at Sverige gjør sin del. Han gjentar sitt ønske om at alle land i Europa må bidra, noe han ikke får gjennomslag for i EU, og særlig ikke i de såkalte Visegrad-landene: Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

På spørsmål om ryktene om at Miljöpartiet vurderer å forlate regjeringen, understreker Löfven at Socialdemokraterna har samarbeidet godt med MP i seks år. Før dette satt MP i en borgerlig regjering i to perioder. De siste 14 år har det lille partiet hatt stor innvirkning på Sveriges asylpolitikk. Sverige har i disse årene tatt inn mange flere asylsøkere og andre migranter enn hele resten av Norden tilsammen. Dette førte blant annet til at SVs leder Audun Lysbakken kalte Sverige et forbilde i Europa.

