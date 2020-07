annonse

Etter at de borgerlige mistet makten ved lokalvalget i fjor, krever nå flere ledende Kristiansandpolitikere den alternative nyhetssiden Sørlandsnyhetene fjernet.

– Sørlandsnyhetene er som en kreftbyll som ligger der og murrer hele tiden. Den sprer uhygge og negative signaler i lokalsamfunnet, sier byens tidligere ordfører Harald Furre (H).

Politikeren hevder at han og andre blir sjikanert på siden. Sørlandsnyhetene er en alternativ nettavis som publiserer saker og nyheter på Facebook.

– Nå har folk blitt hetset og sjikanert i over to år. Det må ta slutt. Han som startet siden, Einar Øgrey Brandsdal, må stenge den ned. Han har flere ganger sagt at han har trukket seg ut, uten å gjøre det. Jeg er overbevist om at han fremdeles står bak i dag, sier han.

Bransdal sier til VG at han ikke lenger står bak Facebooksiden. Han ønsker ikke svare på kritikken, men viser til en pressemelding på siden som ble lagt ut i fjor.