Ifølge The New York Times så vurderer Trump-administrasjonen et omfattende innreiseforbud for medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet.

Forbudet som vurderes, er basert på de samme vedtektene i immigrasjonsloven som ble brukt da USA i 2017 innførte et innreiseforbud for utvalgte land med hovedsakelig muslimsk befolkning, skiver avisen.

Utkastet til presidentordren åpner også for å trekke tilbake visumet for medlemmer av kommunistpartiet og deres familiemedlemmer som allerede har opphold i USA. Det vil i så fall bety at de blir kastet ut av landet, skriver NTB.

The New York Times skriver at presidentordren ikke er ferdigstilt, og president Donald Trump kan velge å forkaste den.

USA stenger grensene for Huawei-ansatte

Restriksjonene retter seg mot Teknologigiganten Huawei og andre som anses å støtte autoritære lands menneskerettighetsbrudd.

Utenriksminister Mike Pompeo opplyser at restriksjonene retter seg blant annet mot menneskerettighetsbrudd i Xinjiang-provinsen, der Kina anklages for å undertrykke uigurer og andre muslimske grupper, skriver NTB.

