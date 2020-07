annonse

annonse

Twitter-kontoene til Barack Obama, Joe Biden og Bill Gates ble hacket i det som tilsynelatende var en bitcoin-svindel, skriver NTB

Det ble lagt ut flere falske meldinger på kontoene til Barack Obama, Joe Biden, Mike Bloomberg, Elon Musk, Microsoft-gründer Bill Gates og Amazon-sjef Jeff Bezos.

The New York Times skriver det var nærmere 300 personer som falt for svindelforsøket og over 100.000 dollar ble sendt til den falske adressen.

annonse

I den falske meldingen sto det at personene bak de rammende kontoene ville donere 2.000 dollar for hver 1.000 dollar som ble sendt til en bitcoin-adresse.