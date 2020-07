annonse

Politietterforsker Marie Ekeberg i Øst politidistrikt (Øst PD) har skrevet et innlegg på Facebook – hvor hun fordømmer en politikollegas opptreden.

Der er i forbindelse med saken som har versert i ulike medier den siste tiden, der den somaliske narkotikaforbryteren, Qadar (24), ble «angrepet» i avhør hos politiet idet han forsøkte å ødelegge en lapp med passord, som potensielt kunne ha gitt politiet viktige bevis i en svært alvorlig narkotikasak, at Ekebergs Facebook-innlegg kommer. (Innlegget er nå gjort utilgjengelig, men Resett viser skjermbilde under.)

– Aldri sett noe sånt! På 6 år på ren etterforskning hvor flere avhør tas hver eneste dag, aldri sett no sånt. de norske avhørsmetoder er av verdens beste. De sørger for rettsikkerhet for alle parter, og har rutiner for å forhindre justismord og feilaktig straffeforfølgelse. Politifolk som opplagt gjør no galt burde stå for det de gjør! Den her fremgangen tilhører «gamleskolen», skriver hun og fortsetter:

–Nåtidens politifolk har lært bedre. Halsgrep tilhører nødverge/fare for liv å helse, særlig alvorlige farlige situasjoner. ikke for å få passordet til en snapchatkonto av en mann som allerede har erkjent straffeskyld.

Uerfaren

Politibetjent Ekeberg gikk ut av Politihøyskolen (PHS) sommeren 2014, og har deretter jobbet som politietterforsker i Øst PD. Hun har således ingen operativ erfaring fra gata, samt at politikilder har informert Resett om at hun etter politiskolen, ikke har opprettholdt godkjenningene som kreves for å kunne ferdes som en fullverdig politibetjent ute i bybildet.

Med andre ord, hun har ikke tilgang til tjenestevåpen, og strengt tatt, er hun ikke godkjent for å gjennomføre pågripelser utenfor selve politihuset hun selv sitter trygt forankret i.

Politibetjent Ekeberg indikerer i sitt innlegg at politimannen som gikk til «angrep» på den siktede tilhører «gamleskolen», men at «nåtidens» politifolk har gått en bedre skole.

Den unge uerfarne politibetjenten trekker frem aktuelle rundskriv som regulerer politiets bruk av makt, og konkluderer med at det som skjedde i avhøret «virkelig ikke er innafor», og at det ikke kan hjemles eller forsvares på noen som helst måte.

Politioverbetjent, Tania Randby Garthus, som underviser ved PHS, henger seg på i kommentarfeltet og gir sin klare støtte til politibetjent Ekeberg, og skriver at «Ekeberg her er tungt forankret i politifaget».

Enkelte personer tar til motmæle, og forsøker å påpeke at medienes fremstilling kanskje bør sees på med en viss forsiktighet – med tanke på forhåndsdømming.

Den aktuelle polititjenestemannen det her er snakk om, er tross alt ikke suspendert

Hverken politibetjent Ekeberg eller politioverbetjent Garthus tar denne kritikken innover seg. Politibetjent Ekeberg beskylder de som taler henne imot for å komme med ufine kommentarer, mens politioverbetjent Garthus beskylder en debattant for usaklig personangrep mot politibetjent Ekeberg.

Politioverbetjent Garthus konkluderer med at politimannen har begått en forbudt handling, og at de som mener noe annet «er ute og sykler». Politibetjent Ekeberg støtter dette ved å skrive «jo, det er så enkelt».

Politibetjent Ekeberg forteller videre blant sine venner på facebook at hun jobber med avhør nesten daglig, og at hun blir mektig provosert av denne videoen, og at politimannen burde stå for det han gjorde. Hun skriver videre at «han kunne fulgt boka, reglene som gjelder for alle. Tatt fra mistenkte lappen med vanlig arrestasjonsteknikk. Eller bedre, snakket lappen til seg. Det gjorde han (politimannen) ikke. Hadde han (politimannen) fulgt boka, så hadde dette ikke vært noen sak. Hadde han (politimannen) brukt to minutter på å snakke skikkelig med fyren kanskje hadde han (politimannen) fått lappen». Dernest skriver politibetjent Ekeberg at politiet (offentlig?) burde ta avstand fra «denne handlingen».

Kommentar

Hva vet politibetjent Ekeberg om «vanlig arrestasjonsteknikk»? En undervisningsmetode som er under utvikling, flytende og forandres årlig, noe hun aldri har deltatt i etter endt politiskole.

Politibetjent Ekeberg var tidligere tillitsvalgt for et lokallag i Politiets fellesforbund. Hun sitter nå i kommunestyret for Rødt i Lørenskog kommune.

Det at kolleger går ut offentlig og fordømmer andre kollegers handlinger, før og mens saken er til etterforskning, er etter min mening svært uvanlig, uakseptabelt og utradisjonelt.

Resett har kontaktet politietterforsker Ekeberg for en kommentar. Hun svarer at hun ikke ønsker å kommentere saken utover på sin egen profil.

Politioverbetjent Tanja Randby Garthus, som underviser i politioperative anliggender ved PHS ble kontaktet per mail. Resett har så langt ikke hørt noe derfra.