annonse

annonse

I Norge tar man inn noen reelle- og økonomiske flyktninger, samt asylanter, for å redde dem fra en vond skjebne.

Til den pris at noen nordmenns skjebne rammes grovt og desto verre. De må altså paradoksalt nok betale med livet, trygghet, helse og livskvalitet for at andre skal få det bedre? Da er man vel rent menneskelig og samfunnsmessig sett like langt, for ikke å si noe kortere enn hva man var i utgangspunktet?

Ikke minst fordi de potensielle risikoene og farene nå finnes i samfunnet fremover og øker: Samfunnsmessig ustabilitet fører aldri noe godt med seg. Og hvorfor har dette blitt konsekvenser vi bare må leve med?

annonse

Det er en velkjent kjensgjerning at livstolkninger, kulturelle vaner og uvaner, ikke forandres like lett og raskt som bostedsland: Og spesielt ikke om man samles i bydeler hvor de samme kulturelle forutsetninger og gamle verdier blir opprettholdt og dyrket?

Les også: Nasjonal kultur kontra multikultur: et spørsmål om våre sosiale forestillinger

I de samfunn hvor man ikke deler samme grunnleggende verdier vil det med matematisk konsekvens oppstå brytninger, konflikter som langt oftere enn blant nordmenn løses med psykisk- og fysisk vold.

Det er dessverre ikke uvanlig at folk fra andre kulturer løser spenninger og konflikter med vold; nettopp fordi deres tidligere land manglet den samfunnstruktur og orden som finnes her i Norge. Det har som nevnt med iboende kulturelle personlige og sosiale vaner å gjøre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474