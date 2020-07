annonse

Dagsavisens debattredaktør Selma Moren, tok et oppgjør med hvordan unge mennesker behandles i den offentlige debatten.

Eller: Hun er vel ikke så opptatt av mennesker, mer hvordan unge kvinner behandles. Helt spesifikt: Seg selv.

Etter at Kjetil Rolness beskrev en av hennes famlende forsøk på å skrive en kronikk som en «skolestil», hentet den 24 år gamle debattredaktøren i Dagsavisen fram alle virkemidlene i skuffen.

– Jeg har sett Rolness bruke denne typen retorikk, ikke bare om meg, men også om andre, flere ganger tidligere. Jeg reagerer veldig på at han ikke fokuserer på argumentasjonen min, men forsøker å dumme meg ut og latterliggjøre meg, sier Moren til Medier24.

– Det er unødvendig å angripe noen på bakgrunn av kjønn og alder. Det trodde jeg vi var ferdige med, men dette får bare pågå uten at vi snakker ordentlig om det.

– Jeg opplever å bli undervurdert hele tiden.

Undervurdert?

Jeg kan ikke forstå at en 24 år gammel ung kvinne som faktisk er debattredaktør i en av de mest statsstøttede aviser i Norge kan våge å kalle seg undervurdert. Måten hun reagerer på kritikken fra Rolness tyder vel heller på at den unge damen er sterkt overvurdert.

Hvem vil ansette en debattredaktør som begynner å sutre hvis noen argumenterer mot henne? Har Moren forstått betydningen av ordet debatt? Forstår hun ikke sin egen arbeidstittel?

Hun er debattredaktør i et viktig norsk medium, og takler ikke motgang og uenighet? Hvorfor ansetter man så unge, lettkrenkede mennesker i en slik jobb? Rolness avslører hennes manglende forståelse på Facebook. Når Moren taper debatten, så må det ropes om krenkelse og kvinnehat, selvsagt.

– Sorry, jeg var ikke et foster engang under Lillehammer-OL. Så jeg må visst si opp jobben min, skriver en selvmedlidende debattredaktør. Hvem kan ta slike personer på alvor?

Det handler ikke om alder. Det handler om modenhet og innstilling.

– «Herr debattredaktør». Sånn starter en god del av mailene vi får inn til redaksjonen vår. Innsender tror at jeg er en mann, og tenker nok at jeg tjue år eldre enn jeg er. Når de skjønner at jeg hverken er dresskledd eller mannlig, hender det at de blir litt skuffa.

Ja, det er virkelig synd på stakkars Selma, må vi forstå. Men Selma burde forstå at hvis man vil bli respektert og behandlet som voksen, så må man slutte å oppføre seg som et bortskjemt barn. Uansett alder og kjønn, som selvsagt er helt irrelevant.

Moren er eldre enn Einstein når han pønsket ut relativitetsteorien. Hun er flere år eldre enn Douglas Murray når han fikk sin første bok publisert, til tross for hans undertrykte status som homofil (som han nesten aldri nevner).

Selma Moren er mange år eldre enn Malala, som vant Nobels fredspris. Hun er eldre enn Magnus Carlsen når han ble verdensmester i sjakk.

Ingen bryr seg om hvor gammel du er, hvis du argumenterer godt. Men sutrekopper finnes i alle aldre, og blant begge kjønn.

Selma Moren: Du er ikke undervurdert. Du er overvurdert.