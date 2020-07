annonse

annonse

En talsperson i det somaliske miljøet i Sarpsborg forteller om et miljø i sjokk og sorg etter knivdrapet natt til onsdag. – Vi er ikke en del av det han gjorde.

Talsperson Hanad Hassan Mohammed understreker overfor Sarpsborg Arbeiderblad at det somaliske miljøet ikke støtter handlingene til den drapssiktede 31-åringen.

– Han var en del av oss, men vi er ikke en del av det han gjorde, forteller Hanad Hassan Mohammed til avisen.

annonse

Tankene går til familiene til den avdøde og de andre som er berørt. Han forteller at han kjenner ofrene som ble skadd i angrepene, men ønsker ikke å gå i detalj i saken.

Det somaliske miljøet i Sarpsborg er i sjokk og sorg over hendelsen.

– Vi hadde et møte onsdag kveld. Da snakket vi om hva vi skal gjøre videre. Vi prøver å gi omsorg til de berørte familiene og jobber tett med både politiet og kommunens kriseteam, forklarer han.

Marianne Haugen (54) døde av angrepet. Foreløpig fremstår hun som et helt tilfeldig offer, uten tilknytning til den somaliske drapsmannen. Kolleger omtaler henne slik:

annonse

– Marianne blir husket som en blid og positiv kollega som alltid stilte opp for kommunen som arbeidsgiver, for sine kolleger og for beboerne på Myrvollveien. Hun var en bauta for arbeidsmiljøet og passet alltid på at alle rundt seg hadde det bra. Hun møtte på jobb med et smil om munnen og bidro til at alle rundt seg fikk gode dager.

Les også: Marianne Haugen (54) døde etter knivstikkingen i Sarpsborg tirsdag kveld