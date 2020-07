annonse

Ikke et ord fra Statsministerens kontor (SMK).

Marianne Haugen (54) ble brutalt ble angrepet med kniv ved Sarpsborg bussterminall av en 31 år gammel norsk-somalier. Hendelsen fant sted ved et sted det bør og skal være trygt å befinne seg. Det er for tidlig å si hva slags motiver knivstikkeren kan ha hatt eller om det offentlige Norge kunne gjort mer for å stoppe ham.

Men det som er klart er at regjeringen og Statsministerens kontor (SMK) behandler saken som en ikke-hendelse. Som en kriminalsak lik alle andre.

Ikke et ord

Mens lokalbefolkningen har strømmet til for å legge blomster, er det helt taust fra Erna Solberg. Ingenting i mediene og heller ikke på hennes Facebookside, der hun jevnt og trutt legger ut oppdateringer om andre små og store saker.

Men ikke et ord. Og heller ikke fra hennes regjeringskollegier.

Kun Resett

Kun Resett har stilt kritiske spørsmål til Justisdepartementet om hva man kunne gjort ofr å hindre knivstikkingen. Svaret fra Monica Mæland (Høyre) var at det var for tidlig å si noe om dette.

Resten av medienorge virker å være mer opptatt av hva slags ringvirkninger dette skaper i det somaliske miljøet i Sarpsborg.

Resultatet er at mange nordmenn sitter igjen med en følelse av at det offentlige Norge og mediene dysser ned knivstikkingen.

Om det er slik eller om dette er et resultat av et Norge i feriemodus er ikke godt å si, men det er ikke tvil om at unnfallenhet fører til at slike spørsmål blir stilt. Det merkelige i denne sammenhengen er at det virker som Erna Solberg og regjeirngen ikke forstår at slike hendelser fremkalelr frykt og gjør at mange stiller spørsmål både om hvordan samfunnet beskyttes fra alvorlig pyskisk syke mennesker og om dette er prisen vi må betale for en liberal asylpolitikk.

Men det er nok naivt å vente på svar. Erna Solberg har tydeligvis viktigere ting å gjøre enn å adressere et knivdrap av et tilfeldig offer som «bare var på feil tid til feil sted».

Det er slikt vi må regne med i det nye Norge.