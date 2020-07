annonse

– Dette er så opprørende.

En video som viser to politibetjenter som med makt holder nede en mann som ligger på bakken iført håndjer sprer seg nå viralt. Arrestasjonen får flere til å trekke paraleller med hva som skjedde da afroamerikaneren George Floyd ble drept, saken som skapte gnisten til Black Lives Matter-bevegelsen.

En av betjentene på videoen ser ut til å presse kneet sitt mot mannens ansikt. Tilsynelatende roper mannen gjentatte ganger at de skal ligge unna halsen hans, skriver NTB som refererer nyhyetsbyrået DPA.

En av politimennene er suspendert og saken er nå under etterforskning.

This is so disturbing to watch, two Met Police Officers holding down black man with 1 officer with knee on his neck in Islington. Don’t those cops learn lesson from what happened to #GeorgeFloyd?

Thankfully the Officer has been suspended#blacklivesmatter #BlackLivesMatterUK pic.twitter.com/eYdFkPzFEQ

— Mohammed Shafiq (@mshafiquk) July 17, 2020